Snipp snapp snute..

.. Så var Europaeventyret ute. Det sa stopp for Bodø/Glimt i Polen.

Bodø/Glimt klarte ikke score ett eneste mål over to kamper mot Lech Poznan. Da går man ikke videre i Europa.

Tross det var Glimt det klart beste laget både hjemme på Aspmyra i første runde, men også på gressmatta i Polen.

Det hjelper dog dessverre lite å være det beste laget når man ikke klarer å sette sjansene i mål.

Lech Poznan fikk sin nesten eneste sjanse i kampen etter timen, da gjorde kaptein Ishak ingen feil og banket ballen i buret bak en utspilt Faye Lund.

Det ble altså eneste scoring over de to kampene og dermed er det polakkene som tar seg videre til neste runde.

For Bodø/Glimt sin del er det nye forsøk på Europa over sommeren. Neste kamp for de helgule er cupkamp mot Ranheim den 5. mars. Etter det er det Eliteseriestart hvor de helgule åpner borte mot Sarpsborg 08 andre påskedag.

Kjetil hadde følgende å si til an.no etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

Siden vi er dypt deprimerte i skrivende stund og følger det er lite positivt å ta med seg i dag velger vi å ikke gi de vanlige seks poengene i dagens børs fra ett til tre. Vi velger heller tre personer som vi synes visste mye positivt som får ett poeng hver. De er Brice Wembangomo, Albert Grønbæk og Patrick Berg.

Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Patrick Berg 4

Adam Sørensen 2

Albert Grønbæk 2

Brice Wembangomo 1