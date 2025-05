Så var eventyret ut. Men for et eventyr det ble!

Dessverre ble de helgule noen nummer for små i semifinalen mot Tottenham.

Optimismen var stor i Bodø før kamp, tross etter å ha tapt det første oppgjøret med to mål. Men den gode statistikken hjemme på Aspmyra gjorde at de helgule og hele Nord-Norge hadde finale i øynene.

Bodø/Glimt startet også godt og kom med flere gode sjanser i den første omgangen. Blant annet et frispark fra Patrick Berg var svært nært å finne veiene til nettmaskene. Men til tross for en dominerende første omgang så kom ingen scoringer til Glimt i de første og lagene var like langt til pause.

Like langt men en ledelse til engelskmennene fra første kamp.

Bodø/Glimt fortsatte der de slapp den første, men å få ballen i mål skulle bli vanskelig for de helgule.

Derimot fullstendig mot spillets gang fant gjestene nettmaskene like etter timen var spilt, da ble en tøff oppgave for Bodø/Glimt enda tøffere.

Vondt ble til verre når Haikin totalt feilberegnet et innlegg etter 70. minutter som sendte Tottenham opp i 2-0 og 5-1 sammenlagt.

Da var det rett og slett avgjort og snipp snapp snute var et faktum for denne gang.

Å nå Semifinale i Europa League er uansett en enorm prestasjon av Bodø/Glimt som vi kan være stolt av lenge.

Nå venter Champions League kvalifisering til sommeren for de helgule og mer Europa det blir det når den tid kommer.

Jens Petter Hauge har vært en viktig brikke for Bodø/Glimt denne Europa-sesongen, men klarte i likhet med resten av laget ikke å prege denne kampen. Slik oppsummerte han kampen og europasesongen til oss etter kampslutt:

Jostein Gundersen kom til Bodø/Glimt for å kjempe om seriegull og spille europafotball, men kunne ikke i sin villeste fantasti forestille seg det skulle ende i en semifinale i Europa League. Dette hadde han å si til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Hadde det utrolig vondt i London Patrick, hvor han måtte sitte på tribunen å se sin lagkamerater kjempe tappert. Nå var han tilbake og kan til tross for at det gikk som det gikk krone seg som kampens gigant. Enormt med gjenvinninger og gjør en utrolig viktig jobb for Glimt gjennom hele kampen. Dette semifinaletapet kan skyldes flere ting, men en slovakisk dommer i Roma som gav Patrick tidenes mest feile gule kort og dermed suspensjon i første kamp har definitivt en faktor i at det ble som det ble.

2: Jostein Gundersen

Blir to baklengs i dag uten at han kan klandres nevneverdig for det. To klønete mål på hvert sitt vis. Utover det gjør Gundersen en ganske god kamp i dag og vinner flere viktige dueller. Har god kontroll på Solanke. Viser lederegenskaper etter andremålet hvor han sier klart i fra til frekke tottenhamspillere hva som gjelder på Aspmyra.

1: Fredrik Sjøvold

Noen lyspunkter var det på en dag det ikke stemte helt for Glimt. Sjøvold utrolig god på backen i dag, gir gjestene utrolig vanskelige arbeidsforhold. Sitter ikke helt i det offensive i dag, men det gjorde det ikke på noen andre heller dessverre. God kamp fra talentet på en litt trist dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

15 Ulrik Saltnes

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Bjørkan

10 Patrick Berg

7 Håkon Evjen

6 Jostein Gundersen

4 Sondre Brunstad Fet

3 Fredrik Sjøvold

3 Odin Bjørtuft

3 Jens Petter Hauge

3 Kasper Høgh

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo