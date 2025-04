Solid seier i første hjemmekamp

Årets første kamp på Aspmyra var det ikke, faktisk fjerde, men første hjemmekamp i Eliteserien gikk akkurat slik det skulle for de helgule.

For det tok bare fem minutter før et Aspmyra som for denne anledningen var noe tyst i starten gikk til himmels. Ulrik Saltnes fikk ballen innenfor 16-meteren og banket de helgule i ledelsen.

Det er ganske utrolig at det var første omgangs eneste scoring, for Bodø/Glimt hadde noen vanvittige sjanser til å øke både to og tre ganger.

Men der effektiviteten ikke var på topp, sammen med noen heroiske redninger, i første omgang så smalt det greit fra de helgule i andre omgang.

Kvarteret spilt falt ballen nok en gang til en av Glimts største legender i nyere tid Ulrik Saltnes som vartet opp med en fantastisk volley og satte inn 2-0.

Nok et kvarter senere falt ballen til Kasper Høgh etter et godt angrep fra Glimt, og den danske spissen plasserte ballen godt nede med stolperota til 3-0.

Etter dette virket kampen ganske avgjort fra begge sider, og det siste kvarteret virket det som alle de 23 ute på bana ventet på at mannen med fløyta i munnen skulle si nok var nok.

Det sa han til slutt og Glimt drar i land det som må sies å være en komfortabel og profesjonell prestasjon og tre nye poeng på konto.

Dagens mann ble Ulrik Saltnes med sine to scoringer. Ydmyk som han her ville han ikke gi seg selv alt for mye skryt etter kampen men erkjente det var en god prestasjon av laget. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Haitam Aleesami fikk sin hjemmedebut for de helgule som midtstopper etter å ha spilt venstreback i serieåpningen. Slik oppsummerte han kampen og posisjonsbyttene sine:

Kjetil Knutsen var fornøyd med egen mannskap etter en solid seier og at laget holdt nullen for andre kamp på rad. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Back to back tre-poenger for Saltnes som også bar kapteinsbindet i dag. Scorer to mål i dag og kunne fort vært både hattrickscorer og hatt målgivende. Leverer en voksen innsats i dag Saltnes som for andre kamp på rad er svært delaktig at poengene ender i de helgules favør.

2: Fredrik Bjørkan

I dag kunne de aller fleste fått poeng på børsen, men vi får gi noen poeng for kilometer lagt ned og. Fredrik Bjørkan er som et lokomotiv som går nån stop fram og tilbake langs venstresiden. Har full kontroll defensivt og bidrar med farligheter offensivt med sine konstante løp langs kanten.

1: Kasper Høgh

God på å vinne oppspillene i dag Høgh. Han har slitt noe med å ta ned ballen og holde den i laget, men løser det bra i dag. Har også flere gode defensive involveringer hvor han jobber hjem og vinner ballen for de helgule på defensive dødballer. Kroner en god prestasjon med scoring og er Glimts toppscorer delt med Saltnes.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

11 Fredrik Bjørkan

8 Nikita Haikin

6 Patrick Berg

6 Ulrik Saltnes

4 Jostein Gundersen

3 Odin Bjørtuft

2 Sondre Brunstad Fet

2 Isak Määttä

2 Håkon Evjen

2 Jens Petter Hauge

1 Kasper Høgh

1 Brice Wembangomo