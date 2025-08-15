Storseier før de viktige europakampene

Bodø/Glimt skulle tilbake på vinnersporet mot Strømsgodset, det klarte de med glans.

Det var aldri noen tvil om at de helgule som stilte et sterkt lag til tross de viktige europakampene som kommer, skulle ta tre poeng.

Allerede etter ti minutter smalt det med Kasper Høgh som sendte den gule kortsvingen til himmels og 0-1.

Ikke lenge etterpå landet ballen hos Jens Petter Hauge som banket inn 0-2.

Like før pause ble hjemmelaget redusert til ti mann etter en stygg takling på Sjøvold av hjemmelagets Wikheim.

Da ble det enda enklere for Fredrik Bjørkan å sette inn 0-3 som var stillingen til pause.

Glimt gjorde tre bytter i pausen og innbytterne markerte seg umiddelbart og spesielt Daniel Bassi.

Lynvingen involverte seg med en gang og startet det som ble et mønsterangrep som endte hos Høgh som satte inn 0-4.

Bassi fikk satt kronen på verket selv like før slutt da han satte inn 0-5 som ble sluttresultatet.

Dermed ble det storseier til Bodø/Glimt mot bunnlaget før de helgule skal ut i de viktige Play Off kampene til Champions League mot Sturm Graz.

De kampene hører du som vanlig direkte på Radio 3 Bodø. Første kamp er onsdag 20. august hjemme på Aspmyra med avspark 2100.

Radio 3-børsen:

3: Daniel Bassi

Som en løve som var sluppet ut av et bur da han kom inn i andre omgang. Helt enorm og herjet langs venstrekanten. Startet det som ble et vakkert angrep på 0-4 og satte selv inn 0-5. Sendte inn en solid søknad om å starte Champions League-kampene med denne prestasjonen.

2: Kasper Høgh

To scoringer i dag fra dansken som dermed har 16 Eliteseriescoringer denne sesongen og topper scoringslista. Avslutter et mønsterangrep på 0-4 hvor han her på rett sted til rett tid. Gjør også en vanvittig defensiv jobb når han løper nærmere 90 meter hjem for å avverge utligning i første omgang.

1: Jens Petter Hauge

Bassi leverte god søknad til å starte europakampene som da vil bli på bekostning av Hauge trolig, men Hauge leverte også en god førsteomgang i dag og satte en fin 2-0 scoring.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

22 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

16 Nikita Haikin

13 Fredrik Bjørkan

12 Håkon Evjen

12 Odin Bjørtuft

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

7 Jens Petter Hauge

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

4 Sondre Brunstad Fet

3 Villads Nielsen

3 Daniel Bassi

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo