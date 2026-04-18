Storseier i hjemmepremieren

Vi måtte helt til runde fem, og Glimts fjerde kamp, før det ble hjemmekamp i Eliteserien for Glimt.

Det var det åpenbart mange som har savnet, over 7000 møtte opp på Aspmyra for å se de helgule skape fotballfest til en lørdag finværsdag i Bodø.

Valuta for pengene skulle de oppmøte få. Etter 23 minutter spilt landet en corner til slutt hos Anders Klynge. Dansken fikk en sjelden kamp fra start og takket å bukket med å sende til helgule opp i en 1-0 ledelse når han satt inn returen etter corneren.

Det var også eneste scoring i første omgang, tross Glimt hadde store sjanser like før pause.

Andre omgang startet noe treigere enn den første omgangen avsluttet, og det var en blanding av et Glimtlag som ikke presset så alt for mye på scoring, og et Aalesund lag som kun ville forsvare seg.

Likevel skulle vi få scoringer også i den andre omgangen og hvilken scoring vi fikk også. Nok en gang etter en corner, denne gangen landet ballen hos Fredrik Sjøvold, høyrebacken klinet til fra 20 meter på halvvolley med venstreslegga et kremerhus rett i krysset!

Kanskje årets scoring allerede på Aspmyra, og 2-0 til Glimt.

Spikeren i kista fikk Bassi stå for da han driblet seg ned langs vestresiden ett minutt før slutt, hvor han la ballen hardt inn foran mål som gikk via en uheldig Aalesundspiller og inn til 3-0 som ble sluttresultatet i solskinnet.

Dermed tok Glimt tre oppskriftsmessige poeng i seriepremieren.

Allerede på onsdag er det ny kamp på Myra, da KFUM kommer på besøk og det skal spilles om en plass i cupfinalen.

Har du ikke mulighet å dra på den kampen hører du den som vanlig direkte på Radio 3.

Avisa Nordlands Freddy Toresen tok en prat med spillerne etter kampslutt. Håkon Evjen skrøt veldig av oppmøte etter kampslutt, dette hadde han å si:

Fredrik Sjøvold var fornøyd med egen kunstscoring, men kan ikke love det kommer mer. Dette sa han til AN etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Sjøvold

Det kremerhuset der fortjener virkelig tre poeng på børsen i dag, for en scoring. I tillegg er han stabil defensivt og overlater ingenting til tilfeldighetene når han sammen med resten av forsvaret holder nullen.

2: Anders Klynge

Sjelden Sjanse fra start og takker og bukker med scoring. Burde også satt en til litt senere. Kan by på flere sjanser hvis han fortsetter slik.

1: Haitam Aleesami

Aleesami fortsetter i det sporet han var sist Eliteseriesesong og storspiller i hjemlig serie. Hadde så bra kontroll på Aalesund sin spiss at de måtte gjøre en endring og flytte spissen på Bjørtuft i stedet underveis.

I kampen mot Viking valgte vi å ikke gi noen børspoeng. Mot Sarpsborg fikk følgende spillere poeng: 3: Sondre Fet, 2: Nikita Haikin, 1: Patrick Berg.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

6 Kasper Høgh

5 Håkon Evjen

5 Sondre Brunstad Fet

4 Odin Bjørtuft

4 Nikita Haikin

3 Jostein Gundersen

3 Fredrik Bjørkan

2 Andreas Helmersen

2 Anders Klynge

1 Patrick Berg

1 Haitam Aleesami

1 Daniel Bassi

1 Ole Didrik Blomberg