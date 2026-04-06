Storspilte i seriepremieren

Bodø/Glimt startet sesongen først i tredje serierunde dette året, og fikk en pangstart.

Etter to utsatte kamper på grunn av først Europa og deretter snudd cup, så var det omsider duket for seriestart for Glimt i runde tre.

Der ventet Kristiansund på motsatt banehalvdel, laget fra Nordmøre hadde fått en god start på hjemmebane og blant annet beseiret de Brann der i første runde.

Men som vi vet er Glimt i en klasse over både Brann og de fleste andre norske lagene når de spiller sin beste fotball, det viste de helgule også i Kristiansund.

Bodø/Glimt var det klart beste laget i starten av kampen, men det skulle ta en halvtime før uttellingen kom. Fredrik Bjørkan var Glimtspilleren som fikk den store æren av å score de helgules alle første mål i 2026-sesongen.

Det ga mersmak for gjestene, for bare fem minutter senere smalt det igjen da med Ole Didrik Blomberg som siste Glimtspiller på ballen før det sto 0-2 på tavla. Det var også resultatet til pause.

Glimt fortsatte der de slapp også etter pausen, ti minutter ut i andre omgangen fikk Fredrik Sjøvold et kanontreff og hamret ballen i mål fra distanse til 0-3 for Bodø/Glimt. Dermed hadde plutselig begge backene til Glimt med navn Fredrik notert seg for scoring i seriepremieren.

Etter dette var det viktigste for Glimt å unngå baklengs, mens hjemmelaget ville unngå et stortap, så stort mere skjedde det ikke siste halvtimen og Bodø/Glimt vant komfortabelt 0-3 og tok dermed med seg tre viktige poeng hjem til nord.

Neste kamp for Bodø/Glimt er allerede på lørdag, da venter det et skikkelig toppoppgjør når fjorårets 1. og 2. plass skal gjøre opp. Kampen spilles i Stavanger og Viking – Bodø/Glimt hører du så klart direkte her på kanalen med masse engasjement.

Avisa Nordlands Stian Høgland var som vanlig på plass og tok en prat med spillere og trenere etter kampslutt. Kjetil Knutsen var fornøyd med resultatet, men mente prestasjonen hadde forbedringspotensiale. Dette sa han etter kampen:

Backparet Fredrik Sjøvold og Fredrik Bjørkan ble heltene for Glimt. Dette sa de til AN og Stian Høgland etter kampslutt:

Flere reaksjoner finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Storspilte i premieren og fikk æren av å sette Glimts første mål i Eliteserien 2026! Bidro også sterkt defensivt og sørget for årets første smultring også.

2: Fredrik Sjøvold

Ville ikke være noe dårligere enn navnebror og backpartner Bjørkan, og smalt en kanonkule inn til 3-0. Godt jobbet i begge deler av banen for begge Fredrik’ene.

1: Nikita Haikin

Årets første smultring i årets første seriekamp, det smakte nok godt for Haikin! Bidro også med en stor redning i starten av kampen, hadde den gått inn kunne utfallet blitt annerledes i dag.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

6 Kasper Høgh

5 Håkon Evjen

5 Fredrik Sjøvold

4 Odin Bjørtuft

3 Jostein Gundersen

3 Fredrik Bjørkan

2 Sondre Brunstad Fet

2 Andreas Helmersen

2 Nikita Haikin

1 Daniel Bassi

1 Ole Didrik Blomberg