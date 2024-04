Strålende sesongstart

Endelig er Eliteserien tilbake og for Bodø/Glimt startet det med et smell!

I år som i fjor startet sesongen på det glade østland. Men der motstanderen var blå i fjor var den rød og hvit i år.

Resultatet skulle uansett vise seg å bli det samme, overlegen seier til de helgule.

De regjerende seriemesteren startet best, og hadde flere store sjanser i første omgang. Tross de helgule burde gått til pause med en ledelse sto det 0-0 da kampen var halvspilt.

I andre omgang derimot gikk Glimt ut i hundre, og da klarte ikke nyopprykkede Fredrikstad å henge med.

Ikke årets første mål, det kom mot Ajax, men årets første Eliteseriemål kom bare ett minutt ut i andre omgangen. Ingen ringere enn Fredrik Bjørkan var det som fikk æren av å sette ballen i buret til enorm jubel fra de over 1000 tilreisende Glimt-supporterne.

Bodø/Glimt opprettholdt dominansen og like før klokken rundet 70 minutter skulle vi få en debutantscoring. Nino Zugelj driblet seg inn i 16-meteren, men mistet kontroll over ballen, da datt den til en veldig klar nordlending som ladet kanon på volley og banket inn 2-0. August Mikkelsen sin første, av forhåpentligvis mange scoringer i helgult.

Flere scoringer ble det ikke, dermed vinner Glimt komfortabelt 0-2 i serieåpningen og de helgule er godt i gang på jakten av et nytt seriemesterskap.

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Ikke nok med at han fikk kronet verket av en kamp med Glitmts første scoring, men for en kamp av venstrebacken. Var det ingen tvil om at han er Norges beste venstreback er det iallefall ingen nå. Total dominans fra Bjørkan i dag!

2: August Mikkelsen

Først og fremst må undertegnede innrømme det er litt rart å gi børspoeng til Mikkelsen, men fortsetter han som i dag skal det nok ikke ta lang tid før man er vant med det. Selvfølgelig scorer han i debuten sin i helgult også! Herlig å se på Glimts nummer 94 i uvant posisjon, som viser at han kan bekle flere roller i dette laget.

1: Nino Zugelj

Akkurat som mot Ajax var det noe sjansesløseri fra Zugelj i dag, burde nok fått seg egen scoring også. Men to målgivende pasninger det gir poeng på børsen det. Forsetter han slik med å bidra med målpoeng i hver kamp blir nok ikke savnet av Pelle så stort likevel.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Dette er årets første Eliteseriekamp, men tredje kamp så langt, dermed ser stillingen slik ut:

4 Fredrik Bjørkan

3 Albert Grønbæk

3 Patrick Berg

2 Kjetil Haug

2 Håkon Evjen

2 August Mikkelsen

1 Jostein Gundersen

1 Nino Zugelj

Avisa Nordlands Stian Høgland var på plass på Fredriskstad Stadion, og tok en prat med blant annet Fredrik Bjørkan og August Mikkelsen etter kampslutt. Hør hva de hadde å si her:

Flere reaksjoner etter kampslutt og intervjuene i sin helhet finner du på an.no.