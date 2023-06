Tangerte rekordstarten

Det var ikke forventet at HamKam skulle by på de store utfordringene for Glimt og slik ble det heller ikke.

Det til tross var det en jevnspilt første omgang hvor lagene gikk til pause med 0-0.

Men så løsnet det for Glimt i andre omgang, og hvem ellers en topscoreren startet målkalaset.

Etter å ha misbrukt en drømmesjanse rett før gjorde Pellegrino ingen feil da HamKam-keeper måtte gi retur etter et skudd fra Patrick Berg, toppscoreren var på rett sted til rett tid og satt inn 1-0 på åpent mål.

Ferdig var han ikke, og kanskje med en liten beskjed til landslagssjefen, fikk Pelle ballen feilvendt fra Hugo, vendte seg 180 grader og avsluttet kontant nede i hjørnet til 2-0.

Helt ferdig var vi ikke der, og vi skulle få nok en kandidat til årets mål før vi ga oss. Hugo Vetlesen er ryktet bort fra Aspmyra i sommer, men har ikke tenkt å dra umerket. Årets spiller i fjorsesongen fikk ballen på kanten av 16-meteren og curlet ballen nydelig i krysset til 3-0.

Det ble også sluttresultatet og dermed er det tre nye poeng i boks for Glimt, som nå har tangert sesongåpningen i rekordsesongen 2020 med 10 seiere og 1 uavgjort på de 11 første.

Marius Lode var godt fornøyd med tre poeng og ny smultring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Amahl Pellegrino fortsetter scoringsformen med ny scoring i dag. Dette sa han etter kampslutt:

Nå venter det en landslagspause og neste glimtkamp er ikke før 25 juni hvor turen går til Drammen og Strømsgodset borte. Noen dager senere venter Tromsø i cupen på Aspmyra. Begge kampene hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Amahl Pellegrino

Toppscoreren slår til igjen. Burde nok hatt hattrick i dag, men to mål er solid nok en gang. Stadig på rett tid på rett sted, viser at han ikke bare scorer kremscoringer, men har noen viktige tap in mål også. Andrescoringer er også en solid prestasjon.

2: Marius Lode

Nok en solid kamp fra midtstopperbautaen og får en ny smultring som smaker godt! Udahl og Kirkevold på topp hos HamKam kom seg vel til sammen til en sjanse i løpet av kampen.

1: Brice Wembangomo

Fikk kjempenyheter i midtuken med landslagsuttak. Takket for det med nok en kjempesolid kamp på høyrebacken. For et luksusproblem Kjetil har på den plassen nå med landets to beste høyrebacker å velge mellom. Får dåg håper Ståle ikke fikk med seg avslutningen til Brice i andreomgang.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 13

Albert Grønbæk 10

Faris Pemi 10

Patrick Berg 9

Odin Bjørtuft 6

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 4

Nino Zugelj 3

Brice Wembangomo 3

Fredrik Bjørkan 2

Joel Mvuka 2

Brede Moe 2

Runar Espejord 2

Marius Lode 2

Nikita Haikin 1