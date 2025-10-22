Tap i Istanbul etter sjansesløseri og tidlig julaften

Det var en tøff oppgave som ventet de helgule i heksegryta i Istanbul, men de helgule gjorde det unødvendig tøft for seg selv.

For det skulle ikke ta mer en tre minutter før Glimtjulenissen forærte tyrkerne deres første presant. Denne gangen med Kasper Høgh som spilte ballen rett inn til Lemina som spilte storscoreren Osimhen gjennom. Alene med keeper gjorde han ingen feil og satt inn 1-0.

En halvtime senere var neste gavepakke klar til å serveres. Denne gangen het servitøren Fredrik Bjørkan. Helt upresset spilte Bjørkan ballen til Osimhen som alene med Haikin nok en gang ikke hadde noen problemer med å sette inn 2-0. Spissen kunne nok ikke tro de gavepakkene han hadde fått så langt.

Glimt hadde noen store sjanser de også i første omgang, først med Jens Petter Hauge som alene med keeper satte ballen til side før mål, før Sondre Brunstad Fet satte den i stolpen noen minutter senere.

Utrolig nok sto det da 2-0 til hjemmelaget til pause, etter Glimt hadde gikk tyrkerne to scoringer, men sløst med sjansene selv.

Andre omgang ble ikke noe bedre for de helgule. 3-0 kom på samme måte som de to første. Denne gangen het julenissen Aleesami som mistet ballen like utenfor egen 16-meter. To forsøk fikk hjemmelagets Akgun før han satte det som på mange måter ble spikeren i kisten.

Bodø/Glimt fortsatte å presse og fikk inn reduseringen et kvarter før slutt da Fredrik Bjørkan fikk en assist også rette veien når han la ballen perfekt på pannen til Andreas Helmersen som knuste Jakobs i luften og satte inn 3-1.

Glimt hadde flere store sjanser til å score ytterligere flere mål, men dette ble kvelden hvor sjansene ikke skulle sitte. Samtidig så fortsatte gavmildheten i forsvaret og en god Nikita Haikin er også grunnen til at ikke sifrene ble styggere.

Det blir dermed null poeng med hjem fra Tyrkia, og de helgule ligger nå like utenfor avansementplassene. Neste Champions League kamp er hjemme mot Monaco, en kamp som bør vinnes skal man ta seg videre.

Før den tid er det en del Eliteseriekamper som venter de helgule, først mot Molde på søndag. Den hører du direkte her på kanalen.

Gaute Helstrup var klar over at mye ble forært til hjemmelaget denne kampen, og hadde dette å si etter kampslutt:

Fredrik Bjørkan hadde to målgivende i dag, der den ene var feil vei og det fikk han spørsmål om etter kamp. Dette hadde han å si etter kampslutt:

Patrick Berg erkjente at støynivået preget kampen. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Andreas Helmersen

Kommer inn og tenner håp når han scorer Glimts eneste scoring. Etter enorm sjansesløseri satt han den endelig. Kan han starte mot Molde på søndag?

2: Patrick Berg

Styrer mye på midten i dag Berg. Gjør det vanskelig for hjemmelaget og kan nok ikke klandres for at forsvaret gir hjemmelaget uttalige gaver.

1: Nikita Haikin

Slipper inn tre mål i dag, men kan takkes for at det ikke ble fler. Galatasaray får en 4-5 store gavepakker av hjemmelaget. Men «bare» tre av dem går i mål.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

25 Jens Petter Hauge

25 Patrick Berg

23 Ulrik Saltnes

21 Nikita Haikin

16 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

10 Haitam Aleesami

9 Fredrik Sjøvold

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Ole Didrik Blomberg

6 Andreas Helmersen

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo