Tapte den forbudte kampen

Bodø/Glimt har fått en turbulent start på årets sesong. Etter tre avlyste treningkamper ble det på kort varsel satt opp tur til Bergen og treningskamp mot Brann, det er bare ett lite problem.

Problemet var ikke en tafatt kamp fra Bodø/Glimt som inkluderte straffebom og bom alene med keeper i 2-0 tapet i Bergen, men at det ikke er lov å spille treningskamper i Bergen.

Det meldte hvertfall helsedirektoratet midtveis i kampen, Brann på sin side mener dette ikke regnes som et arrangement og at kampen kunne gjennomføres.

Bergen kommune er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar. Den slår fast at det er forbudt å gjennomføre «arrangementer».

«Helsedirektoratet har lagt til grunn at treningskamper mellom ulike lag er å anse som arrangementer etter covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a. Treningskamper har mer preg av å være ordinære kamper enn ordinær trening, og innebærer at lag som normalt sett ikke trener sammen, kommer sammen for å spille kamp.».

Brann på sin side henviser til NFF sin koronaprotokoll som sier de kan gjennomføre treningskamper.

– Vi har lov å spille treningskamper, men ikke treningskamper som arrangement. Derfor er det ikke publikum her. Det vi gjennomfører her er innenfor protokollen, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, til BA i Vestlandshallen, i pausen mellom Brann og Bodø/Glimt.

Forøvrig sier NFF sin koronaprotokoll også dette:

«Klubbene må tilstrebe å unngå lange reiseavstander, og reise til områder med særlig høyt tiltaksnivå i henhold til covid-19-forskriften bør unngås».

Så kan det jo diskuteres hvorvidt turen fra Bodø til Bergen er lang eller ikke.

