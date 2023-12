Tapte gruppefinalen – Europasluttspillet starter i februar

Glimt kom til kort i gruppefinalen og måtte se seg slått 3-1 av Club Brugge, nå venter sluttspill-play off.

Oppgaven var tøff for Glimt i utgangspunktet. De helgule måtte vinne med to mål for å ta gruppeseieren, det ble også for tøft.

Club Brugge tok oppskriftsmessig ledelsen etter en svak forsvarsjobb av Glimt da Nusa fikk gå forbi Wembangomo, og skøt ballen fra skrått hold i nettaket. Julian Faye Lund burde avverget scoringen, men 1-0 og det var også stillingen til pause.

Bodø/Glimt fikk et straffespark like før timen, og Pellegrino satt den kontant i nettaket til 1-1.

Det som skulle bli et momentum for Glimt ble heller et skikkelig antiklimaks, Brugge gikk rett fra avspark og satte inn 2-1.

Da var mye gjort, Glimt klarte aldri svare og hjemmelaget pyntet hellere på resultatet til 3-1 som ble sluttresultatet.

Dermed blir det sluttspill i februar for Bodø/Glimt hvor de helgule møter en tredjeplass fra Europa League. Hvem Glimt møter finner vi ut på mandag, og det kan du høre direkte på Radio 3.

Kampene spilles 15. og 22. februar.

Fredrik Bjørkan sa det blir godt med en ferie nå etter en lang sesong, men gleder seg til å sluttspill i februar. Dette sa han til oss etter kampslutt: