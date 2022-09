Tapte hatoppgjøret

Det er få ting som er surere enn å tape i Slaget om Nord-Norge, det ble dessverre fasit for de helgule etter en tung kveld på tromsøya.

Ja apropos øy, er det slik at Glimt ikke presterer på øyer? Spekulerte kommentator Benjamin Solås under Radio 3 sin direktesending fra Alfheim.

– Tap mot Klaksvik på Færøyene, tap mot Linfield på den irske øya og nå tap mot Tromsø på tromsøya. Klarer rett og slett ikke Glimt å spille på øyer? Det lover i såfall ikke godt når vi skal møte Arsenal på balløya om en liten måned.

Tilbake til denne kampen da. Bodø/Glimt sin mann på lån i Tromsø, Lasse Nordås, sendte hjemmelaget i føringen før August Mikkelsen pirket et kunstfrispark i vinkelen og gav laget i polkadraktene en 2-0 ledelse til pause.

Vondt ble til verre da Kitolano økte for hjemmelaget til 3-0 i andre omgang.

Kjetil Knutsen gjorde noen grep etter dette og de helgule kom med en liten sluttspurt, men det var dessverre for sent. Nysigneringen Zugelj reduserte til 3-1 før Salvesen banket ballen i mål til 3-2 to minutter før slutt. Men det hjalp ikke, alle poengene ble igjen i Nordens Murmansk.

Dette sa Kjetil Knutsen etter skuffelsen i Tromsø:

Patrick Berg var fornøyd med å ha kapteinsbindet tilbake på armen, utover det hadde han lite å skryte av etter fadesen i nord:

Begge to er altså klare på at Glimt skal tilbake på vinnersporet mot Zurich på torsdag, som du altså hører direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

Selv om vi nok ikke ønsker å gi noen poeng i dag, for vi tråsse bitterheten og dele ut etter de få lysglimtene vi så i dag.

3: Hugo Vetlesen

Målgivende på begge scoringene i dag, og kom også til Glimts eneste sjanse i første omgang. Bidro med andre ord til «alt» offensivt i dag.

2: Nino Zugelj

Fikk ikke utrettet all verden den lille halvtimen han fikk i dag, men fikk seg nå en scoring. Og på en dag som denne er det nok til to poeng.

1: Lars-Jørgen Salvesen

Han klarte dessverre ikke å utrette så mye som ønsket den ene omgangen han fikk. Banket ballen i mål fra 16-meteren to minutter før slutt. Synd han ikke kom seg til flere skudd i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Alfons Sampsted 10

Hugo Vetlesen 9

Runar Espejord 7

Joel Mvuka 7

Ulrik Saltnes 7

Nikita Haikin 5

Isak H. Amundsen 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Patrick Berg 2

Nino Zugelj 2

Gilbert Komsoon 1

Marius Høibråten 1