Tapte to viktige poeng i medaljekampen

Bodø/Glimt sin kamp mot Mjøndalen var rundens siste, og en kamp hvor hjemmelaget kunne sikret seg en meget god posisjon i medaljekampen, det rotet de bort.

For mens Rosenborg spilte uavgjort og Odd på tredjeplass tapte så kunne Glimt få en ordentlig luke med seier mot bortesvake Mjøndalen.

Bruntrøyene som også lå nest sist før dagens kamp skulle vært en enkel match for Glimt som også hadde vunnet 8 på rad mot gjestene fra Buskerud.

Glimt burde også tatt ledelsen minst tre ganger i førsteomgang, spesielt Boniface som spilte sin første kamp fra start blir nok å tenke han burde fått seg et mål i kveld når han legger seg. Begge lagene hadde store sjanser i andreomgang, men ikke klarte å sette ballen i nettet, og med det endte det målløst på Aspmyra, for andre gang på rad for Bodø/Glimt.

Selv om alt føles mørkt for Glimt nå har de fortsatt fire poeng ned til Odd på tredje og åtte poeng til RBK på fjerde. Glimt møter sistnevnte på Lerkendal 10. November. Molde sikret nok gullet i kveld med en luke på hele sju poeng ned til Glimt nå med fem gjenstående kamper.

Neste utfordring for Glimt blir langt tøffere da de skal til Bergen og spille borte mot Brann om en uke, du hører også den kampen direkte på Radio 3.

Intervjuer etter kampslutt kommer her.