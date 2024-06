Tar sommerferie på tabelltopp

Etter tre skuffende kamper på rad reiste endelig Glimt kjerringa.

Glimt har ikke helt fått det til i det siste, og også i Haugesund ble det av det nerverpirrende slaget.

Heldigvis for Bodø/Glimt sin del falt endelig kampen i deres favør igjen.

Lenge så det imidlertid ut til at det kunne gå mot nok et poengtap, 0-0 var stillingen halvveis etter at Glimt brente flere store sjanser i den første omgangen.

Tyve minutter ut i andre omgang satt den endelig for gjestene. Etter en corner holdt Glimt trykket oppe. Ballen havnet ut Saltnes utenfor femmeteren som sendte ballen himmelhøyt opp i lufta og dalet ned bak en utspilt Selvik i Haugesund-burdet og til 0-1.

Hjemmelaget hadde noen store muligheter, men det var hele tiden gjestene som var nærmest å gå opp i 0-2 ut kampen.

Flere scoringer ble det likevel ikke, og de helgule kasserer inn sin første tre-poenger på fjerde forsøket.

Selv om luken de helgule hadde bygget seg er blitt spist opp, så kan fortsatt de helgule ta først landslagspause og så sommerpause på tabelltopp. Riktig nok på målforskjell a-poeng med Brann, men med en kamp mindre spilt.

Som nevnt er det en lengre pause for Glimt nå. Neste kamp er ikke før 28. juni, da er det Sarpsborg 08 som venter på bortebane. Den hører du direkte på Radio 3 fra Sarpsborg stadion.

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Har måtte jobbet for plassen sin Saltnes både forrige og denne sesongen. Men viser omentrent hver kamp hvor viktig brikke han fortsatt er på Glimt. Sørger også for de tre poengene i dag med scoringen sin. Burde vel også fått en til.

2: Nikita Haikin

Ikke bare Saltnes som sørger for tre poeng i dag, det bidrar også Haikin i stor grad til. Flere gode redninger og spesielt i sluttminuttene har Haugesund flere sjanser til å utligne som blir stoppet av godt keeperspill av Haikin.

1: Fredrik Sjøvold

Sjøvold fant seg virkelig til rette på høyrebacken i starten av sesongen. Har hatt en liten formdupp etter dette, men med to solide kamper på rad nå så virker han tilbake igjen til formen han visste i starten av sesongen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

12 Albert Grønbæk

10 Patrick Berg

10 Jostein Gundersen

9 Fredrik Bjørkan

7 Ulrik Saltnes

7 Nikita Haikin

6 Fredrik Sjøvold

5 Jens Petter Hauge

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Sondre Sørli

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

2 Brice Wembangomo