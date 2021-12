Tidenes antiklimaks på Aspmyra

Alt var rigget for gullfest i Bodø denne søndags kvelden og siste spark på ballen fratok Bodø festen.

Bodø/Glimt var avhengig av to ting for å feire sitt andre strake seriegull, de måtte slå Brann og Molde måtte avgi poeng hjemme mot Lillestrøm. Akkurat det forandret seg flere ganger i sluttminuttene og på under ett minutt gikk det fra himmel til helvete for de helgule.

For i det det gjensto ett minutt av overtiden i Bodø annonserer speaker at Lillestrøm har utlignet i Molde og på dette tidspunktet er Bodø/Glimt seriemester i 2021, samtidig for Brann corner i Bodø. Bergenslaget sender hele laget inkludert keeper opp i 16-meteren til Glimt og med siste spark på ballen klarer Bård Finne og sende ballen i nota for rødtrøyene og med det ble hele gullfesten spolert i Bodø.

Kjetil Knutsen ville ikke kalle det tidenes antiklimaks, men var naturlig nok skuffet etter kampslutt. Dette sa han til oss:

Patrick Berg var enig i at dette var en nedtur av de sjeldne, men er optimistisk til kommende kamper mot Zorya og Mjøndalen. Dette sa han etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er borte mot Zorya, så skal alt avgjøres i Mjøndalen om en uke. Begge oppgjørene hører du direkte på Radio 3.