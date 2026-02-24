Tidenes bragd er et faktum

Aldri før har et norsk lag tatt seg videre i et Champions League-sluttspill. Aldri før har et norsk lag slått en ligaleder i en top 5-liga. Historieskapene Bodø/Glimt imponerte igjen.

For dette eventyret vil altså ingen ende ta. For en prestasjon de helgule leverte i Milano, en forsvarskamp av dimensjoner, og kynisme som får selv italienerne til å måpe.

Oppgaven var tøff som den var for Glimt. De måtte unngå å tape med mer enn ett mål, gjør de den jobben er de videre. Men de gjorde altså så veldig mye mer enn det.

Etter en beintøff førsteomgang som ble en forsvarskamp uten like for de helgule, klarte de gå inn til pause med 0-0, akkurat som oppgaven tilsa de skulle gjøre.

De helgule kom ut i andre omgang, hvor de måtte fortsette å forsvare seg, men like før timen smalt det.

En generaltabbe av Inters Akanji sørget for at Blomberg enkelt kunne plukke opp ballen like utenfor 16-meteren og var alene med keeper Sommer. Blomberg brente sjansen med en svak avslutning midt på Sommer, men ballen falt ned rett i beina på Hauge som enkelt kunne sette inn 0-1 i et tomt Interbur og sendte dermed de 3500 nordlendingene på tribunen fullstendig til himmels.

Hjemmelaget hadde på ingen måte gitt opp og fortsatte presset mot Glimtsmål, men så malt det igjen.

Et kvarter senere ble Jens Petter Hauge spilt fri på kanten og la ballen perfekt inn til Håkon Evjen som kom susende inn foran mål. Et lekkert touch og en enda vakrere avslutning banket Evjen ballen i mål til 0-2 for de helgule og plutselig var det hele 1-5 sammenlagt. Oppoverbakken til hjemmelaget fikk fra lang til umulig.

Likevel svarte Italienerne, med minst mulig margin klarte Bastoni å nikke ballen såvidt over mållinja til 1-2, men det ble med det ene trøstemålet.

Bodø/Glimt klarte det umulige og vant i Milano, møt serielederen i Italia og tok seg videre i Champions League. Det gjenstår 16 lag i årets Champions League, ett av dem heter altså Bodø/Glimt, fra Nord-Norge!

Glimt møter Manchester City eller Sporting Lisboa i sluttspillet, og skal spille hjemme først. Svaret på hvem får vi på fredag, og vi sender trekningen direkte her på kanalen.

Patrick Berg var strålende fornøyd etter avansementet var et faktum. Dette sa han til pressen etter kampslutt:

Håkon Evjen punkterte kampen med en spektakulær 0-2 scoring. Slik beskrev han den scoringen og kampen ellers:

Odin Bjørtuft leverte kanskje sin beste kamp noen sinne mot Inter, og nå mener mange at landslaget bør ta ut Bjørtuft. Dette hadde han å si om det, og kampen:

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Den spinnville sesongen til Hauge fortsetter. Kanonkamp i dag med både scoring og målgivende. Den pasningen til Evjen før 0-2 den lukter det svidd av, utrolig ro i kroppen og en perfekt ball i en perfekt kamp fra superstjerna.

2: Odin Bjørtuft

Trolig hans beste kamp i Glimttrøya noen sinne. Fantatisk god på å være på rett sted til rett tid ved hver bidige anledning. Radarpar sammen med stopperkollega Gundersen. Hvis ikke han spiller VM i sommer skjønner vi ingenting.

1: Håkon Evjen

Fortsetter å leke seg i Glimttrøya, er få der ute på matta som spiller med den selvtilliten Evjen innehar. Finter seg gjennom hele Interlaget gang på gang, og kroner en bra prestasjon med en sinnsykt vakker scoring.

Radio 3 børsen går som kjent fra år til år og siden dette var årets tredje kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

6 Kasper Høgh

4 Odin Bjørtuft

3 Fredrik Sjøvold

2 Håkon Evjen

1 Ole Didrik Blomberg