Like fra avspark hadde Viking tapt poeng mot Molde, dermed var alt åpent for de gule skulle ta tilbake tabelltoppen.

Det virket det som de hadde fått med seg også for de helgule gikk rett opp i føringen, og selvfølgelig var det tidligere Strømsgodset-spiller Tobias Gulliksen som skulle score mot tidligere lagkamerater.

Det tok riktig nok litt tid før de helgule kunne slippe jubelen løs ettersom assistentdommeren ville annullere scoringen for offside, men etter en VAR-sjekk viste bildene at Gulliksen var godt plassert på rettsiden og målet ble stående.

Glimt hadde flere sjanser til å doble ledelsen men det endte med 1-0 til pause.

I andre omgang fortsatte Glimt dominansen og leverte sjanse på sjanse. Strømsgodset skal takke keeper Viljar Myhra for at ikke Glimt doblet ledelsen tidligere.

Da ble det litt synd i sisteskandsen som etter to fantomredninger på rappen leverte en kjempebrøler etter ett skudd fra Ulrik Saltnes som gikk rett på keeperen hvor han mistet ballen i grepet og fomlet den inn i eget mål.

Flere scoringer ble det ikke og Bodø/Glimt er tilbake på tabelltopp etter 2-0 seier over Strømsgodset.

Tobias Gulliksen mente han ikke var noe mere tent til kampen mot tidligere lagkamerater enn ellers, men var fornøyd med å score mål. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Det var en smørblid Adam Sørensen som møtte opp i intervjusona etter kamp, veldig fornøyd med å starte en kamp igjen og få spille favorittposisjonen sin på venstre back. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Adam Sørensen

Tilbake fra start og spiller som om han har vært fast inventar på laget hele sesongen. Knallsterk i det defensive og flere viktige bidrag fremover, også nær nettkjenning i dag. Har lyst å score igjen slik at han får feiret ordentlig denne gangen, melder han. Luksusproblem for Kjetil med seriens to beste venstrebacker å velge mellom hver uke.

2: Tobias Gulliksen

Scoret mot Glimt for Godset i sommer, og scorer for Glimt mot Godset nå, så fort kan det snu. Sto vel skrevet i stjernene at nettopp han skulle score i dag mot tidligere lagkamerater. Gjør ellers en god kamp Gulliksen og begynner å vise hvorfor han ble hentet til Bodø, en signering som forøvrig kan vise seg å være gull verdt.

1: Brede Moe

Kjempekamp fra stopperparret som noterer seg for ny smultring. Moe skiller seg ekstra godt ut i dag hvor han er veldig trygg med ballen i beina, og bidrar også med noen offensive ride. Tidligere lagkamerat Elias Melkersen hadde ikke mye å stille opp med mot stopperkjempen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 16

Patrick Berg 12

Odin Bjørtuft 10

Adam Sørensen 9

Ulrik Saltnes 8

Hugo Vetlesen 6

Brede Moe 5

Nino Zugelj 4

Nikita Haikin 4

Brice Wembangomo 3

Marius Lode 3

Tobias Gulliksen 3

Fredrik Bjørkan 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2