Tilbake på tabelltopp etter Sørli-show

Etter et skuffende resultat borte mot Odd var Bodø/Glimt nærmest avhengig av å slå tilbake mot Mjøndalen, hvertfall hvis de ville tilbake på tabelltopp.

Da var de også avhengig av hjelp i andre kamper, som de fikk, men først og fremst måtte de slå Mjøndalen.

Det var faktisk bruntrøyene som fikk den første store sjansen etter noen få minutter, etter det var det total Bodø/Glimt-dominans i kampen.

Statistikk for ballbesittelse viste at Glimt hadde ballen over 70% av tiden. Dessverre for de helgule ble det også mye stanging mot en svært defensivt Mjøndalen.

Heldigvis for Glimt våknet supervingen Sondre Sørli som plutselig fikk stå helt alene med Makani i slutten av første omgang. Der gjorde han ingen feil og satt ballen mellom bena på keeperen.

Også i andre omgang ble Sørli spilt gjennom alene med sisteskandsen til gjestene hvor han nok en gang satt ballen i mål.

Hør hva dagens glimthelt hadde å si etter kampslutt her:

Kjetil Knutsen var fornøyd med både tomålsscoreren og Glimt sin totaldominans. Dette hadde han å si:

Kampene kommer nå tett i tett for Glimt og neste match er allerede på onsdag hjemme mot Strømsgodset. Også den hører du direkte på Radio 3.