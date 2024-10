Tok alle poengene med siste spark på ballen

Det var duket for nok en herlig Europabatalje for de helgule da Braga sto på motsatt banehalvdel i Europa League, og for en kamp det ble!

Første omgang var gjevnspilt hvor begge lagene hadde gode perioder og gode muligheter til å gå i føringen, men ingen klarte å sette sjansene så dermed gikk lagene målløs inn til pauserommene.

Kjetil Knutsen er god på pauseprat og hadde med seg gode notater i pauserommet i Portugal også.

For det tok bare syv minutter før det store skjedde i andre omgang. Glimt vartet opp med et godt angrep som endte hos Håkon Evjen.

Narvikværingen chippet ballen elegant over en Bragaspiller på 16-meterstreken før han banket ballen på halvvolley i lengste hjørnet og 0-1 til Bodø/Glimt, en skikkelig kremscoring der.

Dessverre for de helgule tok det ikke mer enn ti minutter før vertene svarte da en retur etter et skudd havnet hos midtstopper Niakate som satt ballen i mål til 1-1.

Samme man kom i fokus bare fire minutter senere da han to ganger på to minutter klarte å pådra seg to gule kort. Det kuliminerte i et rødt kort og Glimt hadde fordelen av å spille med en spiller mer de siste 25 minuttene.

Det så lenge ut til at Glimt ikke skulle klare å utnytte dette, og vi skal også takke Nikita Haikin i Glimtburet for flere fantomredninger som ungikk at det ble null poeng hjem til nord, men på overtiden smalt det.

Ikke bare på overtiden, men på overtiden av overtidgen fikk Glimt hjørnespark. Der raget 19 år gamle Villads Nielsen fram og hælet ballen inn til 1-2 og sendte hele Nord-Norge til himmels!

For en vanvittig avslutning på kampen og Glimt tar med det med seg alle tre poengene hjem til Bodø, vinner sin første bortekamp i Europa League og ligger helt i toppen i Europa League etter tre spilte kamper.

Neste europakamp for de helgule er om to uker hjemme mot Qarabag. Før den tid skal det spilles i hjemlig serie mot Rosenborg og Molde der førstnevnte er hjemme på Aspmya mandag 28. oktober.

Avisa Nordlands Stian Høgland var som vanlig på plass etter kampslutt og tok en prat med begge matchvinnerne på hver sin side Nikita Haikin og Villads Nielsen etter kampslutt. Hør her hva de hadde å si etter bragden:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Slutter altså aldri å imponere Haikin, har minst fire matchvinnerredninger i dag og en sinnsykt viktigen på overtid når han redder poenget for Glimt, før de går opp å scorer og tar med seg alle. Hadde den gått inn hadde det vært over, men heldigvis har vi verdens beste keeper i mål. Dessverre for Glimt er Europa League en bra scene å vise seg frem på, og det kan bli vanskelig å holde på denne mannen nå, men her må de bare komme seg på bordet mens de har sjansen og GI DEN MANNEN LIVSTIDSKONTRAKT! Som ble sagt under Radio 3-sin livekommentering.



2: Villads Nielsen

Som stadfestet tidligere trenger man på ingen måte å levere en god kamp gjennom 90 minutter for å få poeng på Radio 3-børsen, viktige involveringer har like mye å si. Nielsen kommer inn med knappe ti minutter igjen og leverer forsåvidt godkjent i jobben sin. Men skriver seg inn i stjernene som Glimtlegende da han dukker opp på overtid av overtiden å sender Glimt i føringen, og dermed vinner kampen for Glimt på corneren med det siste sparket på ballen i kampen.



1: Håkon Evjen

Klassescoring fra Evjen da han elegant kommer seg forbi Bragaspilleren og banker den kontant i mål på halvvolley. God ellers i dag og bidrar til en del farligheter, samtidig som han jobber godt defensivt og vant tilbake ballen flere ganger for Glimt i løpet av kampen.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

26 Patrick Berg

25 Nikita Haikin

22 Jostein Gundersen

21 Jens Petter Hauge

15 Ulrik Saltnes

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

9 Håkon Evjen

6 Odin Bjørtuft

6 Villads Nielsen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Sondre Brunstad Fet

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

2 Kjetil Haug

2 Phillip Zinckernagel

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Kasper Høgh