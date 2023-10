Tok første seier og klatret til andreplass

Det var en tøff utfordring som ventet Glimt i den tyrkiske storklubben Besiktas. Den utfordring tok de gule heltene på strak arm.

For etter noen skuffelser hjemme på Fort Aspmyra i Europeisk gruppespill, faktisk må vi helt tilbake til da Zurich var her for over ett år siden Glimt vant en europeisk kamp, eksludert kvalifiseringskamper, så snudde det endelig.

Bodø/Glimt gikk rett i strupen på tyrkerne, og etter å ha brent noen store sjanser satt den endelig da Albert Grønbæk banket ballen i buret like før halvtimen.

Det ble eneste scoringen før pause men Glimt var langt fra ferdige.

Etter 60. minutter spilt var det Faris sin tur, et vakkert Bodø/Glimt-angrep ble fullført av Faris Pemi som elegant curlet ballen i nota til 2-0.

Glimt satt inn 3-0 ikke lenge etter, men Nino Zugelj sin kunstscoring alene med keeper hvor han chippet den over Besiktas sin sisteskandse ble annullert for offside av VAR.

De helgule ville likevel ha 3-0 og tre minutter før slutt, etter mye knot i feltet, datt ballen ned til Ulrik Saltnes som på herlig vis satt ballen øverst i nota bak et helt utspilt tyrkisk forsvar.

Dessverre får vi si, var ikke Glimt helt ferdige, for de skulle sette ballen i mål en gang til. Uheldigvis for Brede Moe klarte han helt upresset og heade ballen forbi Haikin og i eget mål til 3-1 på overtiden.

En lite trøstescoring for vi unne tyrkerne etter å ha blitt helt utspilt på Fort Aspmyra i 90. minutter før det.

Med 3-1 og tre poeng klatrer Glimt til andreplass i gruppe D, tre poeng bak ledende Club Brugge og likt med Lugano, men bedre målforskjell. Besiktas ligger sist med ett poeng. Andreplass gir avansement og play off til sluttspill, og halvveis er altså Glimt i posisjon til å kvalifisere seg til tredje strake europeiske sluttspill.

Albert Grønbæk scoret Glimts første i gruppespillet i fjor, og gjorde det samme i år også. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Faris Pemi fikk seg en scoring og var en glad mann etter kampslutt. Slik oppsummerte han kampen og scoringen sin som var litt hulter til bulter:

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Like mye matchvinner som målscorerne i dag Haikin. Minst to skikkelig fantomredningen som sørger for at Glimt beholder ledelsen gjennom kampen. Når ikke tyrkerne klarte å score på han, måtte det en egen lagkamerat til. Den svei nok, for begge, da Haikin elsker smultringer. Men likevel en solid kamp av sisteskandsen.

2: Albert Grønbæk

Scorer ett i dag, men burde scoret minst to. Likevel sprudlet dansken gjennom kampen og lekte seg til tider med tyrkerne. Skaper masse farligheter, og er også nest sist på scoringen til Faris.

1: Odin Bjørtuft

Et generelt godt forsvar i dag hvor alle fortjente ett poeng, men de som utmerket seg mest var Brice og Odin. Sistnevnte trekker det lengste strået og får det siste børspoenget i dag. Slet litt mot en sterk tyrkisk spiss til tider, men holder nullen mens han er på banen og gjør jobben. Ekstra imponerende alle offensive raid han gjør i dag, spilte både midtstopper og offensiv midtbanespiller til tider.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 21

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 18

Patrick Berg 15

Ulrik Saltnes 12

Odin Bjørtuft 12

Adam Sørensen 9

Nikita Haikin 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Hugo Vetlesen 6

Tobias Gulliksen 4

Brice Wembangomo 3

Marius Lode 3

Fredrik Bjørkan 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2