Tok første stikk og sikret seg et greit utgangspunkt

Etter å ha dominert i Europa og tatt flere store skalper sto den hittil største utfordringen på motsatt banehandel.

AZ Alkmaar fra Nederland så ikke ut til å ha undervurdert de gule heltene en smule før lagene barket sammen. De røde og hvite gikk rett i press og vant ballen høyt.

Likevel var det Glimt som startet best. For etter et mønsterangrep som endte med at Alfons Sampsted limte kula på pannebrasken til Pellegrino sto det 1-0 til de helgule fem minutter før pause.

Slik så det nesten ut som det skulle ende før Nederlenderne svarte et kvarter før slutt og satt inn utligningen 1-1 like etter Glimt burde doblet ledelsen sin.

Men de helgule fikk utgangspunktet de var ute etter da Ulrik Saltnes gikk i bakken på overtid, og etter flere situasjoner hvor glimt burde fått straffe peket endelig dommeren på 11-metersmerket.

Ola Solbakken stilte opp og trygg som aldri før banket han ballen i vinkelen og ga Glimt et greit utgangspunkt før returen med 2-1.

Kjetil Knutsen var fornøyd med å vinne på en dårlig dag men mente prestasjonen var under middels. Hør hva han sa etter kampslutt her:

Dette sa målscorerne Ola Solbakken og Amahl Pellegrino etter kampslutt:

Returen spilles på Afas Stadion i Alkmaar om en uke. Den hører du som vanlig direkte på Radio 3 fra Nederland.