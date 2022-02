Tok seg enkelt videre

Bodø/Glimt rundtspilte Celtic nok en gang og tok seg komfortabelt videre i Europa.

Etter et solid utgangspunkt fra bortekampen trengte Glimt kun å unngå et tomålstap for å ta seg videre. De helgule gjorde jobben og litt tid.

For etter ni minutter spilt satt ballen i mål for første gang, Ola Solbakken satt ballen kontrollert bak en utspilt Joe Hart.

Hugo Vetlesen scoret i Skottland og fikk også æren av å krone hele verket med sin 2-0 scoring i dag som avgjorde til 5-1.

Trekningen på hvem Glimt møter i neste runde er i morgen, og den hører du direkte her på kanalen.

Neste runde spilles 10. Mars hjemme og 17. Mars borte, begge oppgjørene hører du også selvfølgelig direkte på Radio 3.

Dette hadde Kjetil å si etter kampslutt:

Dette sa Ola Solbakken og Alfons Sampsted etter kampslutt: