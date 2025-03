Tok seg videre til historisk kvartfinale

Vi er allerede der at dette er nå det største Bodø/Glimt har gjort, og nå begynner vi å nærmed oss både den største norske og største skandinaviske prestasjonen.

Glimt sto han nemlig av, og slo ut den greske giganten Olympiakos over to kamper i Europa League, og er nå klare for en historisk kvartfinale i det nest høyeste nivået i Europa.

Et nivå som hos mange eksperter og analytikere er på samme nivå som det Champions League var på i tusenårskiftet hvor et annet norsk lag uten farger gjorde det godt.

Det var et enormt trykk på hjemmebanen til Olympiakos ved kysten av Athen, i forstaden Pireus. Hverken supporterne eller laget hadde på noe måte gitt dette opp selv om Glimt hadde et godt utgangspunkt.

Sjeldent har man sett Glimt ligge så defensivt og spille med slik kynisme, men det er akkurat det som må til for å ta seg videre i Europa på dette nivået.

Til tross for et enormt press fra hjemmelaget, var det fullstendig mot spilles lag de helgule som startet dette ballet.

En fantastisk glimtkontring landet hos Jens Petter Hauge, som plantet ballen med en unik millimeterprestasjon på foten til Kasper Høgh som banket de helgule i føringen.

Da stilnet han samtidig fullstendig heksegryta som hadde levert et enormt trykk fram til da. De våknet i midlertid raskt igjen uten nytte fram til pause da de helgule fortsatte å kjempe heroisk og ledet 1-0 og totalt 4-0 til pause.

På mange måter syntes det at dette var mer eller mindre avgjort da lagene gikk ut til andre omgang, men spenning skulle det fortsatt bli.

For Olympiakos gjorde grep i pausen og satte inn veteranspiss Yaremchuk. Han brukte ikke mer enn 8 minutter før han noterte seg for en scoring, etter han kom gjennom alene med Haikin da Gundersen var uheldig og skle som bakerste mann.

Minutter senere ble det virkelig spenning etter en lang VAR-sjekk ble hjemmelaget tildelt enn noe billig straffe. Da vartet Eliteserien og nesten europa er vi fristet til å si, beste keeper og reddet straffesparket.

Det tok riktig nok ikke lange tiden etter dette igjen før Yaremchuck igjen fikk ballen innenfor 16-meteren og satt den i målet til 2-1 til hjemmelaget og 2-4 sammenlagt.

Glimt ledet enda med to, men med en halvtime igjen ble dette plutselig veldig spennende.

De helgule kjempet heorisk, og når Olympiakos sin keeper fikk direkte rødt kort to minutter før full tid, etter Helmersen rundet han så var mye avgjort. Glimt cruiste inn en sammenlagt 4-2 seier og skal spille kvartfinale i Europa League.

Der venter nok en tur til Roma, men denne gangen mot Lazio i den evige stad. Hjemmekampen spilles på Aspmyra den 10. april, før alt avgjøres i Italia den 17. april.

Patrick Berg leverte nok en kjempekamp for de helgule. Dette hadde han å si til oss etter kampslutt:

Ulrik Saltnes fikk tillit fra start og kjempet som en helt. Han gleder seg til ny Italiatur, dette hadde han å si til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Må hente ut ballen fra eget nett to ganger i dag, uten at han kan nevneverdig klandres for noen av dem. Men den strafferedningen da, den er så utrolig viktig! Hadde den gått inn hadde det fort vært en helt annen stemning i Glimtleirein i dag. Men Haikin er der når det trengs som mest og bærer Glimt videre i Europa League!

2: Jens Petter Hauge

Veldig bra kamp av den tekniske vingen til Glimt i dag. Mest av alt på grunn av de flere gode defensive bidragene han leverer. Er næremst en vingback i dag og kjemper heroisk med flere solide gjenvinninger rundt egen boks. Gjør også det viktigste offensive bidraget når han limer den på foten til Høgh som sender Glimt i føringen.

1: Odin Bjørtuft

Midtstopperduoen til Glimt skal ha all mulig ære for at det ble avansement, heroisk kjempet gjennom 90 minutter. Jeg vet ikke hvor mange dueller Odin og Jostein vant til sammen i dag, men det er mange. Kanskje flest i en Europa League kamp denne sesongen!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

9 Fredrik Bjørkan

7 Nikita Haikin

6 Patrick Berg

4 Jostein Gundersen

2 Sondre Brunstad Fet

2 Isak Määttä

2 Håkon Evjen

2 Jens Petter Hauge

1 Odin Bjørtuft

1 Brice Wembangomo