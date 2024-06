Tok seieren på overtid

Det så lenge ut til å gå mot poengtap for Glimt borte mot Sarpsborg 08, men et skikkelig overtidsmirakel reddet dagen for Glimt.

Bodø/Glimt startet best og var nære en drømmeåpning med tidlig ledelse, i stedet dabbet det helt av og hjemmelaget tok over.

Sarpsborg spilte seg inn i kampen og vel tyve minutter spilt så tok de blåhvite et kjapt innkast mens Glimt ikke fulgte helt med, ballen kom inn foran mål og en god heading sørget for at stillingen var 1-0, som også var resultatet til pause.

Det må ha kommet noen skikkelige gloser i pausen for Glimt, for det var et helt annet Glimtlag som kom ut i andre omgang.

Etter bare sju minutter fikk de også betalt når Evjen spilte ballen hardt inn foran mål, fant Patrick Berg som bredsiet inn 1-1.

Glimt presset på men det ville seg ikke, ikke før en savnet ynding kom inn iallefall.

Fredrik Bjørkan har vært ute siden mai, men kom endelig tilbake igjen mot Sarpsborg.

Det byttet skulle vise seg å bli mer viktig for Glimt enn noen hadde anet, to minutter på overtid fosset Bjørkan ned langs venstresiden og la ballen hardt inn foran mål, der fant han en Sarpsborg-stopper som ikke klarte å hindre at ballen gikk i mål og 1-2 til Bodø/Glimt.

En skikkelig sliteseier og overtidsmagi gjorde at tre poeng ble med hjem til Bodø.

Matchvinneren selv hadde dette å si til oss etter kampslutt:

Kjetil Knutsen var godt fornøyd med å få Bjørkan tilbake, og oppsummerte ellers seieren slik:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Som kjent handler Radio 3-børsen like mye om hvem som bidrar til seier eller viktige involveringer som gode prestasjoner. Den viktigste prestasjonen i dag sto Bjørkan for da han to minutter på overtid fosset ned og inn i 16-meteren og banket ballen inn foran mål til 1-2 og sørger for tre poeng hjem til Bodø. Utrolig deilig å ha han tilbake.

2: Patrick Berg

Som resten av laget langt fra sitt beste i første omgang, men styrer kampen i andre. Flere gode involveringer defensivt og flytter seg godt for å bidra til at ballen flyttes i glimtlaget. Viktig utligning til 1-1.

1: Brice Wembangomo

Selv om backen på andre siden stjeler overskriftene var Brice sitt innhopp også et solid friskt pust i Glimtlaget. Har blant annet et utrolig raid hvor han springer gjennom hele Sarpsborg-laget og serverer Hauge som kunne tatt bedre vare på den sjansen. Det skal bli bra vanskelig å slå Glimt når de får begge sine beste backer tilbake i form.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

12 Albert Grønbæk

12 Fredrik Bjørkan

12 Patrick Berg

10 Jostein Gundersen

7 Ulrik Saltnes

7 Nikita Haikin

6 Fredrik Sjøvold

5 Jens Petter Hauge

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Brice Wembangomo

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Sondre Sørli

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj