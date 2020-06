Tok sin tredje Lerkendalseier etter kjempedrama

Glimt har overhode ikke til vane å ta med seg trepoengere hjem fra Lerkendal. Faktisk har de bare to ganger tidligere kommet seirende ut av et Eliteserieoppgjør mot Rosenborg borte. Det skjedde i 1977 og 2008.

2020 skjedde det igjen, og det etter et drama uten like. Bodø/Glimt tok ledelsen i førsteomgang etter at Saltnes ble felt. Zinckernagel tok ansvar og satt ballen i mål fra 16-meteren, 1-0 var også stillingen til pause.

Enda større ble fordelen til Glimt da Birger Meling fikk direkte rødt etter en stygg takling på Hauge i det 52. Minuttet. Riktig nok skulle dette få trønderne til å våkne.

For kvartere senere kom nemlig utligningen. Rosenborg vartet opp med et flott angrepsspill som venstreback Fredrik Bjørkan til slutt var så uheldig å sette igjen i sitt eget mål.

Enda et kvarter senere tok Rosenborg ledelsen med en mann mindre, denne gangen var det Anders Trondsen som satt ballen i mål.

Da så det ut til at Rosenborg for andre år på rad skulle ta en ufortjent seier hjemme mot Glimt. Men de helgule var ikke ferdig, og ville ha paybacket sitt. Det fikk de, signert Kasper Junker.

Først ble han vakkert spilt gjennom av Hauge og satt ballen i mål i det 87ende minutt. 3 miniutter senere severte han Ola Solbakken som enkelte kutte putte ballen i nettet til 2-3.

Dermed snudde Glimt kampen på tre minutter og tok med seg tre sterke poeng fra Lerkendal!

Neste utfordring for Glimt er hjemme mot Sarpsborg førstkommende søndag, den hører du også på Radio 3.