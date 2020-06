Tok sliteseier mot tabelljumboen

Fortsetter Bodø/Glimt den gode starten i Eliteserien, og gir seg selv den beste starten de noen gang har hatt var spørsmålene inn før oppgjøret mot Sarpsborg 08.

Det var nemlig et ganske lignende senario i fjor hvor Glimt hadde imponert de første kampene før de avga poeng hjemme mot Sarpsborg, denne gangen slapp de med skrekken.

Gjestene i blått la seg ekstremt defensivt i starten av kampen, men etter halvtimen klarte Glimt å notere seg på målprotokollen.

Det var riktig nok med litt hjelp av gjestenes keeper. Nilsson tok i mot et utgangspunktet enkelt innlegg, men klarte ikke holde den og ga retur. Den landet i beina til Kasper Junker som la igjen til Jens Petter Hauge, han satt ballen enkelt inn til 1-0, som også var stillingen til pause.

Verdt å nevne at hjemmepublikummet ikke var nevneverdig imponert over dommertrioen sin innsats i den første omgangen, Mohammad Aslam og han dommerteam fikk en real pipekonsert på tur inn i garderobene.

Tidlig i andreomgang fikk gjestene utligningen sin. Den kom naturlig nok etter en dødball, som det stort sett var Sarpsborg spilte for. Glimt fikk ikke klarert unna et hjørnespark som til slutt en tidligere glimtkjenning i form av Ola Halvorsen satt i mål via enn spiller eller to.

Til tross for at Særpingene fikk en noe ufortjent utligning brukte ikke hjemmelaget lang tid på å svare. For bare fire minutter senere ble Ulrik Saltnes vakkert spilt gjennom av Fredrik Bjørkan. Brønnøyingen gjorde ingen feil alene med keeper og satt ballen enkelt inn til 2-1.

Bodø/Glimt burde økt ytterligere bare minuttet senere da Zinckernagel var alene med keeper, ble lagt i bakken av keeper Nilsson. Hele myra ropte på straffe, det kan tenkes at dommer Aslam valgte å ikke gi dansken straffe fordi han forsøkte å skaffe seg en billig straffe noen minutter tidligere. Hvorfor dommeren valgte å ikke Glimt sin andre klare straffe under ti minutter senere da innbytter Skytte gikk i bakken vites ikke.

Glimt hadde flere sjanser til å øke ledelsen, men maktet ikke sette ballen i målet flere ganger. De vinner uansett og slår med det tabelljumboen med ett mål, og troner fortsatt på topp.

Neste utfordring for de helgule er borte mot Odd 1. Juli klokken 18. Den hører du også direkte på Radio 3.

Vi tok en prat med Jens Petter Hauge etter kampslutt. Hør hva han hadde å si her: