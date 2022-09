Tok sterkt bortepoeng

Bodø/Glimt er i gang med Europa League og første utfordring var av det tøffere slaget mot PSV på bortebane.

Som så mange andre ganger tok de også denne på strak arm. Hjemmelaget kom best i gang og burde gått opp i ledelsen minst en gang før pause. Men siste minutt før pause slo Glimts rekordsignering til.

Albert Grønbæk fikk ballen på kanten av 16-meteren, den danske dynamitten var ikke mere freidig enn at han curlet ballen i lengste hjørne å sendte Bodø/Glimt i ledelsen.

– Det der har han lært av Pellegrino, uttalte kommentator Ørjan Olafsen under Radio 3 sin direkteoverføring av kampen.

Akkurat som i første omgang startet PSV andre omgang best. Det skulle dessverre bare ta et kvarter før hjemmelaget fikk utligningen sin da kaptein Gakpo skle gjennom forsvaret til Glimt og satt ballen i mål alene med Haikin.

– Han skle gjennom som varm bæsj i kram snø, er det ikke det Espejord sier? Uttalte Benjamin Solås under kommenteringen av kampen.

Det så lenge ut til at det skulle ende uavgjort men på overtid burde virkelig Bodø/Glimt avgjort. Hugo Vetlesen fikk ballen på blank gål, og klarte bare sette en svak avslutning midt på keeper.

– Den der skal sitte hundre av hundre ganger, ropte kommentatorduen til Radio 3 nærmest i kor.

– Tror han kommer til å tenke på den når han legger seg i kveld, sa Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter kampslutt.

Dette sa Kjetil Knutsen etter uavgjort mot PSV:

Neste kamp for de helgule er Slaget om Nord-Norge på bortebane. Den hører du som vanlig på Radio 3 direkte fra Alfheim om en uke. Neste europakamp for Glimt er hjemme mot Zurich, også den hører du som vanlig direkte her på kanalen.

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Så klart får han sin første treer etter en kunstscoring som det han leverte i dag. Var også god eller gjennom kampen og hadde også et bra skudd på overtid.

2: Patrick Berg

En del feilpasninger i dag dessverre, merker at han ikke er helt i kampform. Men viser fortsatt viktigheten av en Berg i laget, er enorm i gjenvinningsfasen i dag forstyrrer PSV hele kampen.

1: Ulrik Saltnes

God på midten i dag. Lugget litt pasningsmessig for de fleste i gult i dag, og slet med å etablere spill på midten. Men Ulrik gjør en god jobb både som spiller og kaptein i dag, beholder roen i laget når nederlenderne prøver å frustrere de helgule.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 7

Joel Mvuka 7

Ulrik Saltnes 7

Hugo Vetlesen 6

Nikita Haikin 5

Isak H. Amundsen 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Lars-Jørgen Salvesen 3

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Patrick Berg 2

Gilbert Komsoon 1

Marius Høibråten 1