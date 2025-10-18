Tok tilbake tabelltopp etter knusende seier

Endelig er nok en landslagsopause over, og Glimt kom tilbake med en knusende seier over særpingene.

Det var et tydelig revansjesugent Bodø/Glimt som hadde stått opp en tidlig lørdag morgen i Sarpsborg-sola.

For det tok bare seks minutter før de helgule tok ledelsen med Odin Bjørtuft.

Ikke lenge etter kunne det se ut som Kasper Høgh skulle doble ledelsen til Bodø/Glimt, reprisene viste en ball som trolig var i mål, noe vi hadde fått vite svart på hvit med mållinjeteknologi som alle vil ha, men vi skal i stedet ha en ubrukelig VAR som ikke klarer å se om ballen er i mål eller ikke.

Der Glimt trolig ble snytt for scoring gikk selvfølgelig hjemmelaget rett opp å scoret like etterpå og utligningen var et faktum.

De helgule var ikke ferdige og et mønsterangrep like før pause endte hos Jens Petter Hauge, etter en aldri så liten keepertabbe sendte vingen Glimt opp i 1-2 til pause.

Ny keepertabbe skulle vi få like etter pause når Fredrik Sjøvold fikk god tid innenfor 16-meteren. Backen banket ballen midt på Sarpsborg sin keeper som på utrolig vis fomlet ballen i eget bur til 1-3.

Mere trodde vi at vi skulle få å juble for da Sondre Sørli scoret like etter timen. Dessverre spiller han ikke på Glimt lengre, dermed var det de blå som kunne juble for redusering.

Etter dette skrudde Glimt på turboen og så seg aldri tilbake. Først etter 70. minutter hvor Odin Bjørtuft stanget inn sin andre for dagen, før Kasper Høgh to minutter senere avgjorde til 2-5 og storseier til Glimt.

Dermed så tar Bodø/Glimt tabelltoppen tilbake, iallefall fram til Viking spiller borte mot Tromsø på søndag.

For de helgule går turen nå ned til Istanbul og bortekamp i Champions League mot Galatasaray, som du hører direkte her på kanalen!

Radio 3-børsen:

3: Odin Bjørtuft

To scoringer og vinner nærmest kampen på egenhånd! Markeringen glipper på 1-1, ellers en bunnsolid kamp av Bjørtuft!

2: Jens Petter Hauge

Høstens store spiller for Glimt. Scorer i dag på et viktig tidspunkt mens kampen fortsatt er jevnspilt og bidrar til tre viktige poeng.

1: Patrick Berg

To målgivende fra kapteinen som kommer rett fra to landslagskamper men har et fullt duracelbatteri som virker utømmelig. Gjør sitt for at poengene blir med hjem til Bodø.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

25 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

23 Patrick Berg

20 Nikita Haikin

16 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

10 Haitam Aleesami

9 Fredrik Sjøvold

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Andreas Helmersen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Avisa Nordland var på plass i Sarpsborg og pratet med blant annet Kjetil Knutsen etter kampslutt. Dette sa treneren til AN etter kampen:

Odin Bjørtuft ble kampens store spiller med to scoringer. Dette sa han til ANs Stian Høgland etter kampslutt:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no.