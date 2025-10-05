Tok tre oppskriftsmessige poeng i gullkampen

Etter Vikings maktdemonstrasjon mot Brann tidligere på dagen var Glimt nødt til å ta tre poeng mot et annet Rogalands-lag for å holde følge.

Haugesund har hatt en utrolig tøff sesong i årets Eliteserie, med fattige seks poeng når sesongen nærmer seg slutt øynet nok ikke mange fra Haugesund-leiren poeng mot et Champions League-lag på bortebane.

Det var de aldri i nærheten av å få heller. Bodø/Glimt tok initiativet fra start og dominerte stort i starten av kampen.

– Glimt dominerer så mye at man nesten skulle tro det var Tottenham som sto på motsatt banehalvdel, meldte Radio 3 kommentator Benjamin Solås med henvisning til hvordan de helgule også dominerte stort i starten av kampen mot engelskmennene.

Etter et kvarter fikk også Bodø/Glimt uttelling. Patrick Berg driblet seg ned mot dødlinja og la ballen vakkert mot Fredrik Sjøvold som klinet til på halv volley til 1-0 til Glimt, en nydelig Glimtscoring.

Glimt burde nok scoret både to og tre ganger men måtte gå til pause med «bare 1-0».

Andre omgang fortsatte der den første slapp, store Glimtsjanser men dårlig med uttelling. Etter to baller på innsiden av stolpen kom endelig den viktige andrescoringen.

Glimt byttet spiss og Andreas Helmersen markerte seg umiddelbart da han stanget inn 2-0 og spikeren i kista etter 75. spilte minutter.

Etter dette var begge lag klare til å komme seg hjem og varme seg i ullsokker foran peisen, for kampen døde fullstendig ut.

Bodø/Glimt tok dermed tre oppskriftsmessige poeng, og holder følge med Viking i kampen om sitt tredje strake seriegull.

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Sjøvold

Knallhard avslutning fra høyrebacken som sendte Glimt i føringen. Fryktelig nær å sette ny scoring bare minutter senere. Full kontroll på det lille Haugesund kom med.

2: Andreas Helmersen

Nydelig scoring av Helmersen da han raget høyest og stanget inn 2-0 og sikret Glimt seieren og poengene.

1: Odin Bjørtuft

Veldig ofte på rett sted til rett tid. Viser hvor viktig han er med rutinen sin når han konstant er der han skal være for å blokkere skudd og hindre sjanser. Klarte dessverre ikke hindre at gjestene kom tilbake i kampen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

23 Jens Petter Hauge

22 Patrick Berg

20 Nikita Haikin

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

13 Odin Bjørtuft

10 Haitam Aleesami

9 Fredrik Sjøvold

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Andreas Helmersen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Kjetil Knutsen så både lyspunkter og forbedringspotensialer etter 2-0 mot tabelljumboen. Dette sa han til Avisa Nordland etter kampslutt:

Fredrik Sjøvold scoret Glimts førstemål, dette sa han til Stian Høgland etter kampslutt:

Intervjuene i sin helhet, og flere reaksjoner finner du på an.no.