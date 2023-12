Trakk europeisk gigant

Det er nå klart hvem Bodø/Glimt møter i play-off kampene til sluttspill, og det er ingen småfisk.

Det var mange eksotiske motstandere som Glimt kunne trekke. Mange supportere hadde nok håpet på enklest mulig motstand og da Servette fra Sveits eller Maccabi Haifa fra Israel. Noen andre håpet nok på en varmere destinasjon som Spania og Real Betis eller Athen og Olympiacos.

De tre siste alternativene var Union St. Gilloise fra Belgia, Sturm Graz fra Østerrike og giganten Ajax fra Nederland.

Bodø/Glimts lapp ble trukket mot sistnevnte.

Det betyr at det er mektige Johan Cruyff Arena som venter Glimt i februar. Her spiller også det Nederlandske landslaget sine kamper.

Bodø/Glimt har gode minner fra Nederland, for to sesonger siden slo de helgule ut AZ Alkmaar i 8-deltsfinalen i Conference League litt nord for Amsterdam, hvor turen går denne gang.

Et annet optimistisk tegn for Bodø/Glimt er at Ajax har svært dårlig statistikk mot norske lag. Tidligere har blant annet Rosenborg, Molde og til og med Fredrikstad blitt for sterke for hovedstadslaget fra Nederland.

Faktisk har Ajax kun vunnet 3 av 12 spilte kamper mot norsk motstand. Noe som gir de røde og hvite en seiersprosent på kun 25% mot norske lag (Tre seiere, fem uavgjort, fire tap). Det er den svakeste statistikken Ajax har mot noe land de har møtt lag fra minst ti ganger.

Laget fra Amsterdam som er vant med å kjempe om titler har også hatt en svak sesong så langt i år. De kom seg til Conference League med et nødskrik etter å ha slått AEK Athen hjemme i siste gruppespillkamp. I serien har laget kjempen i bunnstriden over en lengre periode, men etter noen gode resultater nylig ligger de nå på en femteplass. Men tittelkampen er de ute av for lengst og ligger hele 23 poeng bak ledende PSV.

Kampene spilles 15. og 22. februar hvor den første kampen er i Amsterdam 15. februar, mens oppgjøret i Bodø spilles en uke senere den 22. februar.