Tre av tre

Tre tallet er tre, har du sikkert hørt under en radiobingo på Radio 3. Tallet er også tre i kveld!

For 0-3 ble stillingen i Aalesund og dermed er den tredje seieren av tre mulige et faktum for Bodø/Glimt.

Akkurat som de to første kampene ble listen lagt etter en god åpning og tidlig scoring fra Glimt.

Nok en gang skulle også vår danske magiker tegne seg på scoringslisten. Grønbæk dro seg innover utfor 16-meteren og dro til, ballen havnet i nettet og 0-1 til Glimt allerede etter fem minutter.

Etter 17 minutter spilt skulle det komme en etterlengtet scoring for spydspiss Faris Pemi. Etter et innlegg fra Konradsen landet ballen hos Pemi som enkelt headet ballen inn bak en utspilt Aalesund-keeper til 0-2.

Pemi fikk også enda en nettkjenning da han noen minutter senere satt ballen han fikk fra Pellegrino i målet, men etter en tvilsom VAR-avgjørelse ble scoringen annulert for offside. VAR-bildene viste at offsiden i beste fall var marginal, men det var helt umulig å si med sikkerhet at Pemi var noe som helst i offside.

Glimt fortsatte der de slapp i andre omgangen og fikk like før timen et frispark fra ca 30 meter. Patrick Berg sentret en innøvd variant til Amahl Pellegrino som forsøkte å legge den inn på bakerste. Den gikk så forbi alt og alle å lurte seg inn i lengste hjørne til 0-3.

Det ble også sluttresultatet og dermed har Glimt ni poeng av ni mulige etter tre kamper. Glimt stor også med 9-0 i målforskjell.

Neste kamp for de helgule er allerede på onsdag borte mot Lillestrøm i cupen. Den hører du også direkte på Radio 3 Bodø.

Avisa Nordlands reporter på plass Kristoffer Pettersen tok en prat med blant annet Albert Grønbæk og Amahl Pellegrino etter kampslutt. Dette sa førstnevnte til AN:

Dette sa mannen som satt inn den tredje scoringen til AN etter kampslutt:

Alle intervjuene til Avisa Nordland etter kampslutt kan du se på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Scoring i tredje kamp på rad for midtbanegiganten til Glimt. Blir mer og mer viktig for hver kamp som kommer, og skaper også bare mer og mer. Fikk seg en trøkk i slutten av kampen, må bare krysse fingrer og tær for at alt står bra til med juvelen og at han er klar på onsdag.

2: Odin Bjørtuft

Nok en solid kamp for Glimt sin nye midtstopper. Viser seg å bli en utrolig viktig signering for Glimt, gjør sjeldent feil og har kontroll på det han trenger kontroll på. Blir vanskelig for de andre stopperne til Glimt å ta opp denne kampen, Odin har sin del av fortjenesten for at Glimt har null baklengs de tre første.

1: Adam Sørensen

Ny bunnsolid kamp i uvant posisjon, og spiller også hele kampen i dag. Flere gode offensive raid, herlig involvering når han lobber ballen opp til seg selv og chipper den over Aalesundspilleren i første omgang.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 9

Odin Bjørtuft 5

Patrick Berg 4

Adam Sørensen 4

Nino Zugelj 3

Amahl Pellegrino 3

Runar Espejord 2

Hugo Vetlesen 2

Brice Wembangomo 1