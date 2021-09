En deilig kamp og tre deilige poeng oppsummerte Fredrik Bjørkan til oss etter kampslutt mot Vålerenga.

For det var en skikkelig sliteseier for Glimt som møtte et hovedstadslag som la seg defensivt fra første sekund.

Det tok hele 80 minutter før Glimt fikk hull på byla og det skjedde ved at Ulrik Saltnes kranglet seg gjennom gjestenes forsvar, fikk fyrt av et skudd som keeper Haug måtte gi retur på, der sto selvfølgelig Erik Botheim som på blankt mål satte inn scoringen som gjorde at det endte 1-0 på Aspmyra.

Utrolig deilig oppsummerte landslagsback Fredrik Bjørkan til oss etter kampslutt. Hør hele praten her: