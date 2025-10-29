Tre deilige poeng og tabelltopp i Bergen

Den satt langt inne, men fy flate for noen deilige poeng Glimt klarte å krige seg med seg hjem fra Bergen.

Noe det absolutt ikke så ut til i første omgang, hvor hjemmelaget var desidert best.

På tidspunktet hvor vi gikk inn i overtiden var det nesten ikke til å tro at ikke hjemmelaget ledet etter to enorme sjanser i første omgang. Rettferdigheten skulle på mange måter seire likevel denne første omgangen da Noah Holm stanget Brann i føringen i tilleggstiden i den første omgangen.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0 i våte Bergen.

Andre omgang var Bodø/Glimt både bedre og mer tent enn de første, men det satt ikke offenstivt fortsatt. Så gjorde Kjetil Knutsen grep. Inn kom en Andreas Helmersen i storform som har scoringer etter innhopp i to kamper på rad. Eller, gjør det til tre nå.

Glimt fikk corner et kvarter før slutt. Der raget så klart Andreas Helmersen høyest og stanget inn utligningen for Bodø/Glimt.

Lenge så det ut til at nordlendingene skulle nøye seg med det ene poenget som også ville sendt de tilbake på tabelltopp, men de var ikke ferdige.

Man kunne nesten ikke skrevet en vakrere eventyrhistorie enn at det først og fremst var Sondre Auklend, som har blitt hetset av Viking, som satte en solid brems på Viking sine gullhåp da han serverte Ole-Didrik Blomberg, den tidligere brann-spilleren som også har blitt hetset av Bergenserne opp. Blomberg gjorde ingen feil alene med Dyngeland og chippet den elegant og vakkert over keeperen og Glimt opp i 1-2.

Da eksploderte det i Radio 3-studioet hvor kommentorne brøt ut i glede over eteren.

Like etter ble det lagt til åtte minutter og vi fikk et skikkelig nervedrama på tampen. Men Glimt sto an av, og tar med seg tre poeng hjem fra Bergen og tar tilbake tabelltoppen. Nå er alt i Bodø/Glimt sine hender med fire kamper igjen å spille.

Neste kamp er allerede på lørdag borte mot Vålerenga, den hører du direkte på DIN lokalradio.

Ole-Didrik Blomberg ble den store helten når han satte ballen inn i mål til 1-2 på sin gamle hjemmebane. Dette sa han til Avisa Nordland etter Kampslutt:

Andreas Helmersen scoret i tredje kamp på rad for hans del. Slik oppsummerte han kampen til AN’s Stian Høgland:

Brede Moe var endelig tilbake på banen. Dette hadde han å si til Avisa Nordland og Stian Høgland etter kampslutt:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Ole Didrik Blomberg

Er det noen som helst tvil? Kommer inn å gjør en god figur først og fremst. Men skaffer Glimt alle tre poengene da han elegang chipper ballen inn til 1-2 på sin tidligere hjemmebane og fullstendig tystner Brann Stadion. For et øyeblikk, for en prestasjon!

2: Andreas Helmersen

Tredje kamp på rad med scoring for Helmersen. Denne også av det virkelige viktige slaget, når han kommer inn og setter inn utligningen etter at Glimt har slitt offensivt hele kampen. Nå må han få starte!

1: Sondre Auklend

Kriger og herjet noe vanvittig gjennom hele kampen. Tydelig han ikke vil at det skal noe gull til Stavanger! Setter også opp Blomberg på den avgjørende scoringen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

28 Patrick Berg

25 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

21 Nikita Haikin

18 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

10 Haitam Aleesami

9 Fredrik Sjøvold

9 Ole Didrik Blomberg

9 Andreas Helmersen

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo