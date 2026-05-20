Tre komfortable poeng på sørlandet

Allerede 20. Mai har Glimt unnagjort begge kampene mot nyopprykkede Start. Fasti ble 9-1 og seks komfortable poeng.
For etter 5-0 for en liten måned siden var det lite som tydet på et revansjesugent Start i Kristiansand. Glimt tok dominansen tidlig, og etter 24. minutter kom uttelingen.
Fredrik Sjøvold ble spilt fri av Jens Petter Hauge og stormet inn mot 16-meteren hvor han banket ballen knallhardt inn via keeper til 1-0.
Nesten kvarteret senere tok kampen en ny vending når Start fikk et direkte rødt kort på Diallo om felte Jens Petter Hauge i en åpenbar scoringsmulighet.
Det utnyttet Glimt som like før pause økte til 2-0 med Sondre Auklend. Det så også ut til å bli pauseresultatet men like før pause fikk hjemmelaget en straffe av VAR. Etter lang ventetid og mange repriser fikk omsider hjemmelaget ta straffen og satte den inn til 1-2 som var pauseresultatet.
Bodø/Glimt hadde full kontroll på andre omgang, og tross stanging en periode kom både tre og fire.
Patrick Berg ladet kanonen like før timen og banket inn 1-3, før Håkon Evjen fikk satt prikken over i’en å satte inn 1-4 like før slutt.
Dermed reiser de helgule hjem med tre poeng i banken, før det er klart for returkamp fra Cupfinalen på søndag når Brann kommer på besøk. Har du ikke mulighet å dra på kamp hører du den som vanlig direkte på Radio 3.
Før den tid venter det et landslagsuttak som er svært spennende for Bodø/Glimt, både på hvem som kommer med, og på hvorvidt Glimts siste kamp før landslagspausen mot Rosenborg må utsettes. En av dem som er i den diskusjonen er Fredrik Sjøvold. Dette hadde han å si til Avisa Nordlands Stian Høgland om kampen og landslagsuttaket etter kampslutt:
Kjetil Knutsen følger spent med på både nevnte landslagsuttak, og hvorvidt Aston Villa kan vinner Europa League og dermed hjelpe Glimt i Champions League kvalikken. Dette hadde han å si om det og kampen til AN:
Radio 3-børsen:
3: Fredrik Sjøvold
Banker inn 0-1 knallhardt og uttakbart for keeper, før han ressigerer og sender en nesten ferdiscoret ball inn til Auklend som gir 0-2. Landslagsuttaket er nok allerede bestemt, men her viser Sjøvold hvorfor han burde være med til USA.
2: Odin Bjørtuft
Bærer kapteinsbindet i dag Bjørtuft, og gjør det med bravur! Solid spill fra han i dag hvor han vinner de dueller som er å vinne. Også han har definitivt noe å gjøre på landslaget på vei til USA.
1: Patrick Berg
Nok en kanonkamp fra kapteinen som dominerer midtbanen. Får ladet patkanonen i dag også, og banker inn 1-3 med en skikkelig fulltreffer.
Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:
11 Fredrik Sjøvold
10 Nikita Haikin
10 Håkon Evjen
8 Jens Petter Hauge
8 Andreas Helmersen
7 Kasper Høgh
6 Odin Bjørtuft
5 Sondre Brunstad Fet
5 Patrick Berg
4 Fredrik Bjørkan
3 Jostein Gundersen
2 Anders Klynge
1 Haitam Aleesami
1 Ola Brynhildsen
1 Daniel Bassi
1 Isak Määttä
1 Ole Didrik Blomberg