Tre komfortable poeng på sørlandet

Allerede 20. Mai har Glimt unnagjort begge kampene mot nyopprykkede Start. Fasti ble 9-1 og seks komfortable poeng.

For etter 5-0 for en liten måned siden var det lite som tydet på et revansjesugent Start i Kristiansand. Glimt tok dominansen tidlig, og etter 24. minutter kom uttelingen.

Fredrik Sjøvold ble spilt fri av Jens Petter Hauge og stormet inn mot 16-meteren hvor han banket ballen knallhardt inn via keeper til 1-0.

Nesten kvarteret senere tok kampen en ny vending når Start fikk et direkte rødt kort på Diallo om felte Jens Petter Hauge i en åpenbar scoringsmulighet.

Det utnyttet Glimt som like før pause økte til 2-0 med Sondre Auklend. Det så også ut til å bli pauseresultatet men like før pause fikk hjemmelaget en straffe av VAR. Etter lang ventetid og mange repriser fikk omsider hjemmelaget ta straffen og satte den inn til 1-2 som var pauseresultatet.

Bodø/Glimt hadde full kontroll på andre omgang, og tross stanging en periode kom både tre og fire.

Patrick Berg ladet kanonen like før timen og banket inn 1-3, før Håkon Evjen fikk satt prikken over i’en å satte inn 1-4 like før slutt.

Dermed reiser de helgule hjem med tre poeng i banken, før det er klart for returkamp fra Cupfinalen på søndag når Brann kommer på besøk. Har du ikke mulighet å dra på kamp hører du den som vanlig direkte på Radio 3.

Før den tid venter det et landslagsuttak som er svært spennende for Bodø/Glimt, både på hvem som kommer med, og på hvorvidt Glimts siste kamp før landslagspausen mot Rosenborg må utsettes. En av dem som er i den diskusjonen er Fredrik Sjøvold. Dette hadde han å si til Avisa Nordlands Stian Høgland om kampen og landslagsuttaket etter kampslutt:

Kjetil Knutsen følger spent med på både nevnte landslagsuttak, og hvorvidt Aston Villa kan vinner Europa League og dermed hjelpe Glimt i Champions League kvalikken. Dette hadde han å si om det og kampen til AN:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Sjøvold

Banker inn 0-1 knallhardt og uttakbart for keeper, før han ressigerer og sender en nesten ferdiscoret ball inn til Auklend som gir 0-2. Landslagsuttaket er nok allerede bestemt, men her viser Sjøvold hvorfor han burde være med til USA.

2: Odin Bjørtuft

Bærer kapteinsbindet i dag Bjørtuft, og gjør det med bravur! Solid spill fra han i dag hvor han vinner de dueller som er å vinne. Også han har definitivt noe å gjøre på landslaget på vei til USA.

1: Patrick Berg

Nok en kanonkamp fra kapteinen som dominerer midtbanen. Får ladet patkanonen i dag også, og banker inn 1-3 med en skikkelig fulltreffer.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

11 Fredrik Sjøvold

10 Nikita Haikin

10 Håkon Evjen

8 Jens Petter Hauge

8 Andreas Helmersen

7 Kasper Høgh

6 Odin Bjørtuft

5 Sondre Brunstad Fet

5 Patrick Berg

4 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Anders Klynge

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

1 Ole Didrik Blomberg