Tre nye poeng, men med bismak

Det var duket for rematch fra cupfinalen, og nok en gang fikk Bodø/Glimt vist de er det beste laget.

Glimt tok komandoen tidlig men målene uteble tross enorme sjanser til både Hauge og Høgh.

Hullen på byllen kom i det 25. minuttet når Blomberg nok en gang satt ballen i målet mot tidligere lagkammerater.

Det så ut til å bli eneste målet i første omgang, men like før pausen sydde Glimt seg gjennom Brannforsvaret og et mønsterangrep ble kronet med en klassescoring fra Håkon Evjen til 2-0 som ble stillingen til pause.

Like før timen fikk Glimt en ny stor sjanse, men som dessverre fikk et brutalt utfall da Sondre Fet ble bokstavelig talt kvestet ned av Branns Diop. Dommeren pekte på straffemerket men holdt det røde kortet igjen.

Fet lå lenge å vred seg i smerter og ble til slutt bært ut på båre, og nok en gang fikk vi bevist hvor ubrukelig VAR er.

For som Ulrik Saltnes sa det etter en lingnende situasjon mot Rosenborg for noen år siden: Det er det vi har fått med VAR, dommere som ikke tørr å dømme lengre og VAR som ikke tørr å overprøve dommerne.

Da går det som det måtte gå her, basert på bildene er sesongen fort over for Sondre Fet, mens Diop fikk spille videre og etter hvert byttet ut, og slapp unna det som må sies være et av de klarere røde kortene på Aspmyra.

Evjen satt straffen i mål til 3-0, men med en enorm bismak og lite jubel.

Vi fikk i stedet servert nok en et eksempel på fotballens kreft VAR sin verste side, da Høgh satt ballen i mål noen minutter senere. Uten en eneste protest fra motstanderlaget og noen redaksjoner valgte VAR å gå inn å annulere det som i verste fall var en tånegel i offside, men som er umulig å se utfra de dårlige bildene og upresise VAR-linjene.

Nok en gang fikk vi bevist det fler og fler nå vet, VAR må vekk. Det ødelegger gleden og euforien med fotball, og beviser gang på gang det gjør ikke noen ting mer rettferdig, snarere tvert i mot.

Glimt var nære fire igjen etter dette, men i stedet fikk Brann en trøstescoring på overtid og kampen endte 3-1.

De gode nyhetene for Bodø/Glimt denne kvelden kommer i midlertid fra England. Aston Villa tok poeng mot Manchester City og endte på fjerdeplass på tabellen. Det betyr at Bodø/Glimt flyttes fram fra andre til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League-kvalifiseringen til sommeren, og er dermed sikret europaspill i høst/vinter for femte året på rad. Glimt vil uansett spille Europa League eller Champions League i høst nå.

Ole Didrik Blomberg hadde mye å juble for i dag. Både scoring mot gamleklubben, men også scoring på hjemmebane hvor han markerte babylykke etter ballen gikk i mål. Dette hadde han å si om det og kampen etter kampslutt:

Fredrik Bjørkan slutter seg til landslaget nå, og er dermed ikke med neste Glimtkamp mot Rosenborg. Dette hadde han å si etter kampslutt, hvor han også kom med positive nyheter om lagkamerat Fet.

Radio 3-børsen:

3: Sondre Fet

Dagens trepoenger går selvfølgelig til Sondre Fet som nok en gang er så alt for uhelig. Vi krysser fingrer og tær for at bildene ikke er så alvorlige som de så ut, og at han er tilbake etter VM.

2: Håkon Evjen

To scoringer og en knall prestasjon gjennom kampen. Fortsetter å vise seg fra sin beste side ikke bare i oppbyggingen men også i gjenvinningen.

1: Ole Didrik Blomberg

Enda en gang bidrar han til å senke gamle lagkamerater, den smaker nok ekstra deilig for bergenseren som også feiret med «babyfeiringen».

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

12 Håkon Evjen

11 Fredrik Sjøvold

10 Nikita Haikin

8 Sondre Brunstad Fet

8 Jens Petter Hauge

8 Andreas Helmersen

7 Kasper Høgh

6 Odin Bjørtuft

5 Patrick Berg

4 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Ole Didrik Blomberg

2 Anders Klynge

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

