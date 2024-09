Tre poeng etter dramatisk avslutning

Etter en tøff bortekamp i Serbia var det klart for å reise kjærringa i Drammen, det holdt på å bli skikkelig antiklimaks på tampen.

Men heldigvis har vi verdens beste sisteskandse, mer om det til slutt.

Først fikk vi servert kanskje århundrets kjedeligste førsteomgang, som ebbet ut i 0-0 etter lite sjanser til begge lag.

Knutsen og co var åpenbart ikke fornøyd med de første 45 og gjorde hele tre bytter i pausen.

Bare sju minutter i andre omgang gav det resultater, riktig nok ikke fra innbytterne men fra to som hadde spilt fra start. Fredrik Bjørkan gjorde et fantastisk forarbeid hvor han dro seg forbi halve Drammen og la ballen inn til Sondre Fet. Sunnmøringen gjorde ingen feil da han bredsidet den inn uttakbart for Bråtveit i Godsetburet til 0-1.

Glimt så ut til å kontrollere inn ettmålsseieren men fire minutter på overtid holdt det på å gå skikkelig galt. Debutant for Glimt Tomic feilberegnet totalt og taklet tidligere Glimtspiller Melkersen innenfor 16-meteren og dommeren peket på et klart straffespark.

Skuffelsen var stor hos de helgule og de fleste tenkte nok at det var den trepoengeren. Men ikke Nikita Haikin. Herman Stengel gjorde seg klar, og plasserte et godt straffespark nede mot stolperota til høyre for seg. Nikita Haikin reagerte lynraskt og kastet seg ned og fikk slått ballen ut og reddet med det straffesparket fire minutter på overtid. Like etter blåste dommeren av og Haikin ble med det den store helten for de helgule.

For en redning, for et øyeblikk, for en keeper vi har!

Radio 3-børsen:

3: Nikita Haikin

Aldri noen tvil! For en keeper, for en spiller! Elsker å holde nullen, og gjør alt han kan for å klare det. Ble ikke satt på de største prøvene i dag, men når han først ble det fire minutter på overtid er det til terningkast 6! Redder straffen på overtid og redder tre poeng til de helgule. Legende!



2: Jostein Gundersen

Knallgod i dag også Gundersen. Viser seg stadig som en av de viktigste brikkene i dette glimtmaskineriet, og etter Haikin en stor grunn til at Glimt holder nullen i dag.



1: Sondre Fet

Til tider litt usynlig i dag godeste Fet, men er på rett tid til rett sted, og med det sørger han for tre poeng når han setter ballen i mål etter et godt forarbeid av Bjørkan.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

24 Patrick Berg

21 Jostein Gundersen

15 Ulrik Saltnes

15 Nikita Haikin

15 Fredrik Bjørkan

12 Albert Grønbæk

11 Jens Petter Hauge

10 Fredrik Sjøvold

7 Håkon Evjen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Odin Bjørtuft

4 Sondre Brunstad Fet

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

Avisa Nordlands Freddy Toresen tok en prat med spillerne etter kampslutt. Hør deler av hva Kjetil Knutsen, Sondre Fet og Nikita Haikin hadde å si her:

Intervjuene i sin helhet, og intervju med flere spillere finner du på an.no