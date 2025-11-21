Tre poeng etter vanvittig overtidsdrama

Den satt langt inne, veldig langt inne, men det ble til slutt tre poeng med hjem til Bodø etter overtidsdrama i Oslo.

Bodø/Glimt var avhengig av tre poeng hvis de skulle fortsatt være med i gullkampen, det så lenge ut til at det var duket for fest i Stavanger på søndag.

Men de helgule startet best, det tok bare et og et halvt minutt før gjestene satt ballen i mål. Dessverre etter alle var ferdigjublet og KFUM klare til å ta avspark uten å ha protestert på målet så gjorde VAR om på scoringen og annulerte målet.

Men etter halvtimen satt den igjen. Denne gangen var det Fredrik Sjøvold som banket ballen i nettmaskene til stor jubel for de to fullsatte bortetribunene.

Glimt satte ballen i målet igjen like før pause, men igjen ble scoringen annulert av VAR da spillerne var klare til å sette i gang kampen igjen.

Dermed sto det «bare» 0-1 til pause.

Andre omgang startet på verst tenkelig vis for Glimt, etter bare 50 sekunder i den andre omgangen kom utligningen fra hjemmelaget.

Bodø/Glimt presset på gjennom hele omgangen men det stanget ut hele veien. Det så lenge ut til at det bare skulle bli ett poeng i Oslo og dermed gullkampen mer eller mindre avgjort.

Men så dukket det opp en dansk rekordsignering.

Mathias Jørgensen kom inn og tre minutter på overtid stanget han de helgule i føringen til 2-1, og euforien var til å ta å føle på i Oslonatten på et Ekerberg som hadde flere Glimtsupportere enn KFUM supportere på tribunen.

Dermed ble alle tre poengene med hjem til Bodø etter et skikkelig nervedrama.

Nå venter Juventus på Aspmyra i Champions League, og her må Glimt betraktelig opp noen hakk hvis de skal ta med seg poeng derfra. Kampen hører du uansett direkte på Radio 3.

Haitam Aleesami var tilbake på gamle hemmetrakter da Glimt møtte KFUM. Dette sa han etter kampslutt om å være tilbake på sin gamle hjemmebane i ny drakt, og om den intense avslutningen av kampen:

Fredrik Sjøvold ble den store helten med mål og målgivende på overtid. Dette hadde han og si etter kampen til oss:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Sjøvold

Da det stanget som mest var det en av banens minst tenkelig målscorere som sto fram. Først banken han ballen i nettmaskene i første omgang, før han da det trengtes som mest helt perfekt la en ball på bannebrasken til Jørgensen som stanget inn seiersmålet.

2: Mathias Jørgensen

Glimts rekordkjøp fra i sommer har enda til gode å få vist seg skikkelig fram. Men den overtidsscoringen kan fort vise seg å være gull verdt for Glimt. I såfall blir de millionene Glimt brukte på å hente dansken fort tjent inn igjen.

1: Isak Määttä

Sjelden start for Määttä etter skadetrøbbel, men tar vare på muligheten. Er involvert i mye og kriger til seg ball. Involvert i førstescoringen som nest siste Glimtspiller på ball.

