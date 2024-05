Tre sterke bortepoeng

Bodø/Glimt har fått en fantastisk start på sesongen, og borte mot Kristiansund ble ingen hindring.

Selv om det lenge kunne se ut til at det skulle bli en liten fartsdumt. Glimt slet med å komme seg til Kristiansund som var gode i førsteomgang og presset de helgule høyt som ikke fikk satt i gang spillet sitt.

Etter flere gode redninger fra Kristiansund sin sisteskandse måtte han til slutt hente ballen ut av nettet. Glimt vartet opp med en god gammeldags kontring og Sondre Sørli la ballen igjen til en Albert Grønbæk som banket ballen i mål fra 17 meter 37. minutter ut i kampen.

Gleden varte ikke lenge for Glimt. Allerede fem minutter senere kom utligningen fra hjemmlaget og stillingen var 1-1 til pause.

Kristiansund startet godt også i andre omgang, men det nyopprykkede laget fikk raskt se at det er de regjerende seriemesterne som er på besøk.

Rundt tyve minutter ut i andre omgang fant nok en gang Sondre Sørli fram til Albert Grønbæk som nok en gang på vakkert vis overlistet Lansing i Kristiansund-burdet og 1-2 til Glimt.

Det så lenge ut til å bli sluttresultatet men tre minutter før slutt vartet ellers rutinerte Brede Moe opp med en skikkelig generaltabbe. Midtstopperen klarte ikke stokke beina da han mottok ballen litt utenfor 16-meteren, det utnyttet Gueye som snappet opp ballen og satt den i et mer eller mindre åpent Bodø/Glimt mål da Haikin ikke hadde forventet den fra kapteinen.

Der det så ut som Glimt skulle rote bort to poeng, så tok innbytter Jens Petter Hauge ansvar.

Først to minutter senere curlet han ballen i mål til 2-3, før han fire minutter sener spilte Kasper Høgh vakkert gjennom alene mede keeper. Dansken gjorde ingen feil og det endte 2-4 til de helgule.

Dermed øker de gule luken ned til konkurrentene ytterligere. Neste test for Bodø/Glimt er «Slaget om Nord-Norge» på Aspmyra 16. mai. Den hører du selvfølgelig direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Vært litt av og på denne sesongen Glimts toppspiller, men i dag viser han hvor god han er! To scoringer og briljerer til tider i Kristiansund. Måtte dessverre ut med skade, vi krysser fingrene for at han er tilbake 16. mai.

2: Sondre Sørli

Trives åpenbart på kjente trakter, på sin gamle hjemmebane. To målgivende pasninger i dag og bidrar til mange farligheter. Også han måtte ut med skade, vi håper han er raskt tilbake nå som han begynner finne formen.

1: Jens Petter Hauge

Er vel ingen tvil om at man kan si man hadde forventet mer av Jens Petter forran returen til Glimt, men i dag viser han hvor viktig han kan være. Når det ser som mørkest ut for Glimt så viser yndlingen fram gammel storhet. Først mål og så en nærmest ferdigscoret assist. Sørger egenhendig for at de tre poengene til tross blir med hjem til nord!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

9 Fredrik Bjørkan

7 Albert Grønbæk

7 Patrick Berg

6 Jostein Gundersen

3 Ulrik Saltnes

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Nikita Haikin

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Sondre Sørli

2 Fredrik Sjøvold

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

1 Jens Petter Hauge