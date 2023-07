Tre sterke poeng på en vanskelig bortebane

Å reise hjem med tre poeng fra Skien har ikke vært noe vane for de helgule, men i sommersola var det ingen tvil denne gang.

For sommerværet viste seg fra sin beste side da Odd og Bodø/Glimt møttes for andre gang denne sesongen, mye skulle vise seg å bli likt som første gang, deriblant resultatet.

Begge lag yppet seg fra starten, men de helgule tok tidlig kommandoen. Til tross for flere store sjanser måtte det litt flaks til for å få hyll på bylen.

Ballen datt ned hos Grønbæk som via en Odd-spiller skøyt ballen i mål bak en helt utspilt Wahlstedt og til 0-1 etter 25 spilte minutter. Det var også resultatet til pause.

I andre omgang var det fortsatt Bodø/Glimt som ville mest og klarte mest i varmen. I likhet med første omgang var andre omgang jevnspilt, og tilfeldighetene hadde til at Glimt «rotet» ballen i nota.

Like før timen var passert kom Pellegrino seg fri på kanten, inne i feltet prøver han å finne en ledig Sondre Fet, som blir taklet, ballen ender da rett i beina på Pelle som like så greit tenker at da får jeg bare gjøre det selv da, og banket inn 0-2 i keeperhjørnet.

Flere scoringer ble det ikke i varmen som tydelig preget begge lag i sluttminuttene, og dermed kunne Glimt ta med seg tre poeng på en tøff bortebane.

Vi tok en prat med Sondre Fet og Kjetil Knutsen etter kampslutt, dette hadde de å si:

Neste kamp for de helgule er allerede på torsdag borte mot HamKam, den hører du også direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Solid kamp av dansken, skaper mye farligheter og også god på gjenvinningen i dag. Får seg også, riktig nok en noe heldig, scoring i dag. Som alle andre ble spillet noe preget av at det går litt saktere i varmen.

2: Nikita Haikin

Ny smultring på sisteskandsen og vartet også opp med noen fantomredninger i dag. Enorm redning i andre omgang som kunne sørget for redusering med enda god tid igjen av kampen. Som vanlig trygg med ballen i beina.

1: Odin Bjørtuft

Tilbake på gamle trakter for Odin, og tydelig han er kjent her. Spiller en solid kamp og vinner vel samtlige dueller i dag. Må huske å ta Midtskogen ut av lomma si når han kommer hjem.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 13

Albert Grønbæk 13

Faris Pemi 11

Odin Bjørtuft 10

Patrick Berg 9

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 6

Ulrik Saltnes 6

Nino Zugelj 4

Brice Wembangomo 3

Nikita Haikin 3

Fredrik Bjørkan 2

Joel Mvuka 2

Brede Moe 2

Runar Espejord 2

Marius Lode 2