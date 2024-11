Tystnet hele Manchester, men så raknet det

Etter en marerittstart klarte Glimt å snu kampen mot Manchester United, men det ble bare nesten på drømmenes teater.

For det kunne ikke startet verre enn det gjorde for Bodø/Glimt. Etter bare minuttet var Haikin skikkelig uhelig hvor han snublet i egen boks og Manchester United fikk et skikkelig gratismål.

Men de helgule samlet seg raskt, og viste at de var ikke her for å bli leket med.

For etter 19. minutter smalt det skikkelig. Det som så ut til å bli et bortkastet overgangsangrep endte med at Håkon Evjen fikk ballen perfekt tilrettelagt for seg utenfor 16-meteren. Vakkert som bare han kan limte han ballen i krysset til 1-1.

Men Glimt var ikke ferdige. Bare fire minutter senere smalt det igjen. Patrick Berg serverte en enestående pasning til Phillip Zinckernagel som parkerte en United-spiller før han banket ballen bak Onana til 1-2 og plutselig var Glimt i føringen på Old Trafford!

Det så lenge ut til at det skulle holde til pause, men like før tilleggstiden ble annonsert kom utligningen for hjemmelaget med danske Højlund.

Manchster United kom mer aggresive ut i andre omgang og Glimt slet med å holde ballen i laget. Glimt fikk en dårlig start på første omgang og det gjorde de også i andre. Højlund fikk en ball mellom keeper og bakre forsvar, og satt den i mål til 3-2 etter 50. minutter spilt. Reprisene viste at dansken var knapp offside så denne burde blitt annullert av VAR.

Mere dommerspørsmål skull det bli når Onana holdt på å rotet det til, og klart handset utenfor egen 16-meter hvor Jens Petter Hauge kunne satt ballen i et åpent mål, men heller ikke denne gangen hjalp verktøyet som skal «gjøre fotballen mer rettferdig» de helgule.

Dermed endte det med 3-2 tap for de helgule som virkelig var nære å klare det helt store på en legendarisk stadion.

Håkon Evjen satt inn Glimts første. Han hyllet supporterne etter kamp, dette sa han til oss:

Phillip Zinckernagel fikk også gleden av å score på Old Trafford. Slik oppsummerte han tapet:

Jens Petter Hauge ble snytt for en klar scoringsmulighet av dommeren. Dette hadde han å si etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er seriefinalen mot Lillstrøm på Aspmyra på søndag.

Radio 3-børsen:

3: Håkon Evjen

For en scoring av Narvikgutten, kremmerhus rett oppi krøsset! Er ellers både god og farlig fra sin indereløperposisjon gjennom kampen, leker tidvis med United-gutta. Burde satt inn 1-3 i første omgang.

2: Jostein Gundersen

En fantastisk kamp i runn av midtstopperbautaen. Kan ikke klandres for noen av de tre scoringene mot der to er personlig feil fra andre spillere og siste offside. Men han og midtstopperekollega Bjørtuft har utrolig mange viktige blokkeringer og klareringer i dag, kunne hvert mer enn tre bak hadde det ikke vært for disse.

1: Phillip Zinckernagel

Nydelig scoring av Zinckernagel. Får en flott ball av Patrick for så å fullstendig parkere Malacia og sette den kontant i mål. Mye bedre på vingen enn på spissen, håper dette gav en boost som gjør at han fortsetter storspillet i hans foreløpige to siste kamper i helgult som venter.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

34 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

25 Nikita Haikin

24 Jostein Gundersen

21 Fredrik Bjørkan

17 Ulrik Saltnes

12 Håkon Evjen

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

8 Villads Nielsen

7 Sondre Brunstad Fet

7 Odin Bjørtuft

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Andreas Helmersen

4 Phillip Zinckernagel

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Omar Elabdellaoui

1 Kasper Høgh