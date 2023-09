Uavgjort i åpningskampen

Bodø/Glimt er i gang med sitt tredje strake europa-gruppespill, men må reise skuffet hjem etter første oppgjør.

De helgule måtte leve med favorittstempelet før kamp, og klarte ikke levere helt opp til forventingene. Det til tross en megasjanse på overtiden som holdt på å sende tre poeng med hjem.

Dessverre klarte ikke skuddet til Grønbæk å finne nettmaskene, og det endte 0-0 i Zurich, på en voldsom vanskelig gressmatte.

For det var ikke noe lett oppgave for Glimt å levere en god prestasjon, på det som minnet mer om en potetåker enn en fotballbane. Regnet høljet ned i nord-Sveits denne kvelden, og det påvirket den allerede slitte gressmatten i stor grad.

– En helt forferdelig bane som er vanskelig å spille på, oppsummerte Kjetil Knutsen til AN etter kampslutt.

Med et underlag Glimt ikke klarer spille sitt eget spill blir det vanskelig, og det endte altså med ett poeng med hjem. Uavgjort ble det forøvrig også mellom de to andre lagene i gruppen og hvor det endte 1-1 mellom Club Brugge og Besiktas.

Dermed er alle lag like langt etter første runde i «dødens gruppe». Neste kamp for Glimt i Europa League er hjemme mot Club Brugge om to uker.

Før den tid er det blant annet to oppgjør mot Vålerenga, der det aller første er førstkommende søndag hjemme på Aspmyra, den som alle andre kamper hører du som vanlig direkte på din lokalradio.

Radio 3-børsen:

3: Faris Pemi

Det er vanskelig å sette børs etter en under middels prestasjon, men Faris får trepoengeren i dag utelukkende for matchvinnerredningen han gjør i førsteomgang da han på akrobatisk vis brassesparker ballen på strek ut av mål. Ingen scoringer i dag på spissen, men redder likevel ett poeng.

2: Patrick Berg

Kriger voldsomt på midtbanen i dag, på det som må sies å være en meget tung dag på jobben. Er nok vanskelig å skal styre spillet på en gressmatte som ikke ligner grisen. Har også to meget gode avslutninger i dag som kunne blitt scoring, og en god takling i eget felt i første omgang som hindrer scoring mot.

1: Nikita Haikin

Ble smultring i dag da, og da blir det også poeng på børs. Smultring dog med god hjelp fra de to nevnt over blant annet. Lugano med voldsomt press i mot i første halvdel av førsteomgangen, men Haikin sto han av! Fikk mindre å gjøre ut over kampen, men er nok fornøyd med å reise hjem uten baklengs.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 16

Amahl Pellegrino 16

Faris Pemi 14

Patrick Berg 12

Odin Bjørtuft 10

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 6

Ulrik Saltnes 6

Nino Zugelj 4

Brede Moe 4

Nikita Haikin 4

Brice Wembangomo 3

Fredrik Bjørkan 2

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Marius Lode 2

Sondre Sørli 2

Tobias Gulliksen 1