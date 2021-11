Uavgjort i kulda og gullfeiringen ble utsatt

Med rette resultater alle veier kunne de helgule legge seg i kveld som seriemester, først og fremst måtte de gjøre jobben selv i Trondheim.

Men på et svært utfordrende underlag klarte aldri de helgule å sette ballen i nota på trønderne, og i det man kan kalle et antiklimaks av en fotballkamp endte til slutt i en målløs affære.

Ola Solbakken var sentral i fjorsesongen med å søre for at Glimt for første gang noen sinne vant både hjemme og borte mot trollan samme sesong, i år klarte han ikke bidra til at Glimt skulle ta to på rad mot trønderne for første gang.

Hør her hva Ola Solbakken sa til oss etter kampslutt:

Ulrik Saltnes fikk en nedslående beskjed om at sesongen hans var over etter skaden mot CSKA borte for to måneder siden. Mot alle odds var glimthelten tilbake i dag. Dette sa han til Radio 3 etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er om en uke mot Brann hjemme på Aspmyra, vi satser på at det blir gullfeiring på hjemmebane. Den hører du direkte på Radio 3.