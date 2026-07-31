Ustoppelige Glimt tøffer videre

Bodø/Glimt-toget ruller videre, og togstoppet Lillestrøm ble filleristet på Aspmyra.

Det som egentlig skulle være en tøff utfordring og en toppkamp for Glimt ble i stedet to omganger med enveiskjøring i favør de helgule.

Etter et kvarter fikk Glimt en billig VAR-straffe. Fra 16-meteren var Ole-Didrik Blomberg kontant som aldri før og banket Bodø/Glimt i føringen.

Ti minutter senere smalt det igjen, denne gangen fra Sondre Brustad Fet som leverte en fin kandidat til årets scoring da han økte for Glimt.

De helgule kunne ledet mer, men det sto 2-0 halvveis.

Et mere påskrudd Lillestrøm kom ut i andre omgang men på Aspmyra er Glimt fortsatt best.

Jens Petter Hauge headet Glimt opp i 3-0 like etter timen før prikken over ien ble satt et lite kvarter før slutt da ballen gikk via en LSK-spiller til 4-0 for de helgule, og takk og god natt Lillestrøm.

Dermed fortsetter den imponerende seiersrekka til Glimt, som nå er oppe i fem strake seiere, og enda mer imponerende er det at Glimt ikke har sluppet inn et eneste mål disse kampene.

Neste kamp for Bodø/Glimt er allerede på tirsdag når Europaeventyret starter opp igjen. Første utfordring er Union St. Gilloise i den tredje kvalikkrunden til Champions League. Kampen spilles i Belgia og du hører den som vanlig direkte her på DIN lokalradio.

Kjetil Knutsen var fornøyd etter seieren mot Lillestrøm. Dette sa han til Avisa Nordland etter kampslutt:

Sondre Brunstad Fet scorte et klassemål og skaffet straffe. Dette sa han til Stian Høgland etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Haitam Aleesami

Hele forsvaret til Glimt leverte til karakter ti i dag, men Aleesami var strålende. Viser at han fortsatt har noe å gjøre i dette Glimtlaget og klarer å gi de foretrukkede Bjørtuft og Gundersen konkurranse.

2: Nikita Haikin

Fem smultringer på rappen! Nå må vi snart ta fram historiebøkerne på når sist en keeper har holdt nullen i så mange kamper på rad.

1: Sondre Fet

Klassescoring og det betyr så klart børspoeng. Leverer en solid kamp utover kunstscoringen også.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

16 Nikita Haikin

12 Håkon Evjen

12 Andreas Helmersen

11 Fredrik Sjøvold

10 Kasper Høgh

9 Jens Petter Hauge

9 Patrick Berg

9 Sondre Brunstad Fet

8 Odin Bjørtuft

6 Fredrik Bjørkan

4 Ola Brynhildsen

4 Haitam Aleesami

3 Jostein Gundersen

2 Ole Didrik Blomberg

2 Anders Klynge

1 Sondre Auklend

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä