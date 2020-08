Vant etter sliteseier mot Sandefjord

Bodø/Glimt tok tre nye poeng og skaffet seg en luke på sju poeng etter en sterk borteseier i Sandefjord.

Boniface sendte Glimt i føringen etter kvarteret spilt da han ble vakkert spilt gjennom av Ulrik Saltnes og gjorde ingen feil alene med keeper. Like etter pause kom utligningen til hjemmelaget etter en forsvarstabbe av Glimt-forsvaret.

Men samme mann som var nest sist på 0-1 avgjorde for Glimt, for Saltnes fikk ballen innenfor 16-meteren like før det var spilt 80 minutter og satt ballen i mål til sluttresultatet 1-2.

Etter spørsmål fra Eurosport svarte Knutsen at det var en god beskrivelse at dette er en sliteseier. Videre fortalte Knutsen at det ikke nødvendigvis er like deilig med en slik seier som en storseier.

– Alle seiere er deilige men man tar det vi får sier treneren.

Mannen med mål og assist fikk mye skryt av kometen Jens Petter Hauge etter kampslutt, som også var fornøyd med keeperen sin i dag.

– Det er en tøff match i dag og flere mann skal ha skryt, Ulrik spilte en god kamp og Nikita kommer inn å gjør en god kamp og viser han er e god keeper sier Hauge.

Jens Petter Hauge fikk også en del spørsmål om en speider fra angivelig Manchester United som var å så på dagens kamp.

– Dette var ikke min beste kamp og fikk ikke vist meg fra min beste side hvis han så på meg, men det viktigste uansett var å ta tre poeng i dag avslutter Hauge.

Neste kamp for Bodø/Glimt er hjemme mot Start lørdag 22. August, den hører du direkte her på kanalen.