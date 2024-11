Vant kampen de måtte vinne

For en vanvittig deilig fotballørdag det ble hvor alt gikk veien for Bodø/Glimt!

For dagen startet først med kvinnelaget som sikret opprykk til Toppserien 2025 etter seier i Play Off mot Åsane.

Noen timer senere braket det løs i Skien hvor Glimt måtte vinne mot Odd for å ha et håp om seriegull. I tillegg var man avhengig av hjelp fra Molde i rosenes by som tok i mot Brann.

For Bodø/Glimt sin del kunne det ikke startet bedre, med ett minutt såvidt passert på klokka havnet ballen hos Patrick Berg som iskaldt la den nede i hjørnet til 0-1.

Enda bedre ble det for de helgule da Molde ikke bare gikk opp i 1-0, men også la på til 2-0 mot Brann i Molde like før pause.

I Skien ble det ikke flere scoringer i første omgang, og alt lå Glimt sin vei halvveis i kampene.

Bodø/Glimt dominerte kampen totalt i Skien, og det var aldri spennende. Mindre spenning ble det da Jens Petter Hauge satt inn en kremscoring til 0-2 ti minutter ut i andre omgang.

Der hvor spenningen var borte i Skien, ble det til gjengjeld full spenning i Molde hvor Brann reduserte like etter Glimt gikk opp i 0-2.

For Glimt sin del ble det ikke flere scoringer som cruiset inn til 0-2 og en komfortabel seier.

Men spenningen var intens i Molde hvor Brann hele veien og gjennom seks minutter på overtid presset på for en utligning. Heldigvis for alle med gult hjerte kom den aldri. Glimt vinner i Skien, Brann taper i Molde og absolutt alt gikk Glimts vei i dag.

Dermed er Glimt tilbake på tabelltopp etter å ha vært på sølvplass gjennom en lang landslagspause. De helgule har alt i sine egne hender når allerede nedrykksklare Lillestrøm kommer på Aspmyra siste serierunde. Trolig må den fortsatt vinnes da Brann bare er poenget bak og har hjemmekamp siste serierunde, men mot Viking på bronsjeplass.

Uansett, hvis Glimt slår Lillestrøm har det ingenting å si hva som skjer i Bergen og de helgule kan inkassere seriegull nummer fire og det andre på rad.

Før den tid skal Glimt til England for å spille en skikkelig bonuskamp mot Manchester United på Old Trafford. Begge disse oppgjørene hører du direkte på Radio 3.

Kjetil Knutsen og Odin Bjørtuft var begge fornøyde etter seieren i Skien. Dette sa de til Avisa Nordlands Stian Høgland etter kampslutt:

Ulrik Saltnes kunne smile etter en god prestasjon, og gjenerobret tabelltopp. Dette sa han til AN etter kampslutt:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Kremscoring av Hauge som satt spikeren i kista for Glimt i dag og sikret de viktige tre poengene hjem til Bodø, hadde også målgivende på førstescoringen.

2: Patrick Berg

Nok en god kamp av kapteinen som kroner det hele med scoring. Allerede litt over minuttet sendte han Bodø til himmels og de helgule i ledelsen. Har stålkontroll på midtbanen resten av kampen.

1: Odin Bjørtuft

Tilbake på gamle hjemmebanen Bjørtuft, og spiller like godt som da han var vant med å spille her hver kamp. Full kontroll sammen med makker Nielsen og Glimt var aldri i trøbbel bakover.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

34 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

25 Nikita Haikin

22 Jostein Gundersen

21 Fredrik Bjørkan

17 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

9 Håkon Evjen

8 Villads Nielsen

7 Sondre Brunstad Fet

7 Odin Bjørtuft

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Andreas Helmersen

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Phillip Zinckernagel

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Omar Elabdellaoui

1 Kasper Høgh