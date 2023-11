Vant mot Besiktas i Istanbul

Det var en beintøff utfordring som ventet Glimt da den tyrkiske storklubben Besiktas sto på motsatt banehalvdel, den utfordringen tok de helgule på strak arm.

Glimt gikk ut i hundre og hadde kommet seg til to store sjanser før tre minutter var spilt. Hjemmelaget kom seg mer inn i kampen, men gjestene slo til først.

Det skjedde like etter halvtimen når Faris Pemi fikk en ball i bakrommet fra Sondre Sørli, iskaldt tok han den ned og satt den bak en tyrkisk målvakt som det ikke virket helt som skjønte hva som skjedde.

Glimt gikk til pause med en ettmålsledelse, og hjemmelaget gikk ut til en voldsom pipekonsert som må ha hørtes forbi tyrkias landegrenser.

Andre omgang var såvidt fire minutter gammel da Glimt slo til igjen, nok en gang var det Faris Pemi som fikk ballen og gjorde igjen ingen feil alene med keeper, og satte innn 0-2.

Det første til voldsomme opptøyer på tribunen. Over ti tusen Besiktas supportere flyttet på seg, og det kunne se ut til at de planla å storme banen, store politistyrker med skjold og hjelm omringet banen.

Like etter dette, fikk hjemmelaget reduseringen sin og satte inn 1-2 rett etter timen var passert.

Om det var alt som skjedde på tribunen, eller om det var målet som ga hjemmelaget blod på tann vites ikke, men den siste halvtimen ble preget av voldsomt prest fra hjemmelaget.

Det til ingen nytte, og like før full tid ble også Besiktas kaptein utvist og da var mye gjort.

Glimt vinner 1-2 og tar en voldsom sterk trepoenger i Istanbul, og står nå med sju poeng på fire kamper.

Sondre Sørlig hadde målgivende på førstescoringen, han sendte også stopperkjempe Eric Bailly ut av banen med skade. Dette sa ha til oss etter kampslutt:

Faris Pemi ble kampens store spiller med sine to scoringer. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Faris Pemi

To scoringer i dag og bidrar i aller høyeste grad til at Glimt tar med seg alle tre poengene hjem til Bodø igjen. Ingen enkel oppgave mot stopperkjempene til Besiktas, men de fikk kjørt seg mot den kommende Kamerunske landslagsspissen.

2: Nikita Haikin

WOW for en kamp av sisteskandsen, altså makan for noen redninger til tider. Sto som en vegg og nektet Tyrkerne innpass. Ett par feberredninger som gjør at Glimt reiser hjem med alle poengene. Fikk en skade i armen mot slutten, vi krysser fingrene for at det går bra, særlig når også andrekeeper Faye Lund er ute i tillegg.

1: Sondre Sørli

Blir bare bedre og bedre etter skademarerittet og begynner virkelig finne sin plass på høyrekanten. Drar seg inn flere ganger og skaper farligheter. Nest sist på førstescoringen med en perfekt ball til Faris. Flere gode skuddforsøk.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Faris Pemi 22

Amahl Pellegrino 21

Albert Grønbæk 18

Patrick Berg 17

Ulrik Saltnes 12

Odin Bjørtuft 12

Nikita Haikin 11

Adam Sørensen 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Fredrik Bjørkan 7

Brice Wembangomo 7

Hugo Vetlesen 6

Sondre Sørli 5

Tobias Gulliksen 4

Marius Lode 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2