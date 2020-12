Vant siste hjemmekamp og løftet trofeet

Bodø/Glimt hadde en siste utfordring før de virkelig kunne slippe jubelen løs og feire det historiske seriegullet. Viking ble småfisker på Aspmyra.

En hisotorisk sesong er over, ikke bare vant Bodø/Glimt seriegullet, men de slo nesten alle rekordene som kunne slås!

Det hele ble kronet med en oppskriftsmessig 3-0 seier hjemme mot Viking i den siste kampen, noe som sørget for at de helgule ble første lag som vinner alle sine hjemmekamper i løpet av en sesong.

Andre merkbare rekorder de helgule tok dennne sesongen er flest poeng, flest mål, størst seiersmargin, best poengsnitt, best målsnitt, best seiersprosent og ja, listen er lang.

Kjetil Knutsen og Patrick Berg var begge godt fornøyde etter kampslutt. Dette sa de til oss:

Kjetil bekrefter at han trener Glimt også i 2021:

Patrick er stolt over laget, men troner enda ikke seg selv øverst som tidenes Berg-gutt:

Slik så det ut når laget løftet trofeet.