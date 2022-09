Vant tidenes første Europa League kamp i Bodø

Etter et godt resultat borte i Nederland i første runde var det duket for ny spenning i den første Europa League-kampen på Aspmyra.

Bodø/Glimt var i et fint spor hvor de vant alle tre hjemmekampene og spilte uavgjort i alle tre bortekampene i Europa. Etter to kamper i årets eventyr virker det som at de helgule holder seg til den seiersoppskriften.

Hugo Vetlesen burde sendt Glimt i føringen tidlig i kampen, men etter en miss alene med keeper kom aldri bodøværingene seg til flere store sjanser og det sto 0-0 i pause.

Etter 54 minutter løsnet det endelig for Bodø/Glimt, Patrick Berg svingte et hjørnespark inn som via en Zurich-spiller endte i nota til 1-0.

Bare tre minutter senere smalt det igjen. Hugo Vetlesen ble spilt gjennom på vakkert vis og denne gangen skulle det endelig sitte for Bodø/Glimt sin nummer 10. Iskald alene med keeper satt han knallhardt inn 2-0.

Sveitserne fikk reduseringen ti minutter før slutt og det var noen voldsomme spennende minutter helt til siste slutt hvor Glimt altså dro i land en 2-1 seier.

Ettersom Arsenal – PSV ble utsatt topper med det Glimt gruppen med 4 poeng, ett poeng mer enn nevnte Arsenal som også er laget Bodø/Glimt møter i sine to neste kamper, først i England. Den kampen hører du direkte på Radio 3 fra Emirates Stadium 6. oktober.

Hugo Vetlesen var en fornøyd målscorer etter kamp. Dette sa han:

Neste kamp for Glimt er allerede på søndag hjemme mot Haugesund og den hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Hugo Vetlesen

Endelig satt den for Hugo, viktig ble den og. Matchvinnerscoring fra Glimts nummer 10. Gjennomfører ellers en god kamp hvor han skaper mye. Sliten i slutten.

2: Patrick Berg

Patrick sa etter sist kamp at han blir bedre og bedre for hver kamp, og i dag viser han virkelig at han nærmer seg toppnivået sitt. Enorm i gjenvinningsspillet i dag, er nok flere sveitsere som får mareritt om Glitmts 77 i natt.

1: Marius Høibråten

Har flere kamper nå Marius hvor han nok kunne og burde vært nevnt på børsen. Så etter nok en solid kamp og med det i bakhode får han poeng i dag. Tok seg av det meste som kom hans vei i dag. Ikke involvert i baklengsmålet.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Hugo Vetlesen 12

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 7

Joel Mvuka 7

Ulrik Saltnes 7

Nikita Haikin 5

Isak H. Amundsen 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Patrick Berg 4

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Gilbert Komsoon 1