Vant toppkampen på bortebane

Det var knyttet stor spenning foran storkampen mellom Bodø/Glimt og Molde.

Med seier ville Glimt sette seg selv i en meg god posisjon før gullkampen, med tap ville den vært vidåpen.

Viking gikk på poengtap mot Odd dagen i forveien, og dermed kunne de helgule skape seg en luke ved seier i dag.

Bodø/Glimt startet best og hjemmelaget virket nesten demotiverte i store deler av første omgang. Glimt som sjeldent har vært noe sterkt cornerlag skulle straffe moldenserne på nettopp det, før halvtimen får Glimt hjørnespark som ender hos Ulrik Saltnes, Glimtlegenden trengte ikke bes to ganger og banket ballen kontant i nota.

De helgule har slitt litt med å slippe inn igjen kort tid etter de selv scoret, det skulle bli tilfelle denne gangen også, Grødem fikk stå alene etter et innlegg og satte inn utligningen fire minutter senere.

Men dette skulle være Glimt sin store cornerdag, like før pause får Glimt et nytt hjørnespark, det ender hos dagens mann Ulrik Saltnes som elegant hælflikket inn 1-2 via en Moldespiller. Det var også resultatet til pause.

De gule fra Bodø fortsatte andre omgang der de slapp første og bare to minutter ut i andre omgangen ble Tobias Gulliksen vakkert spilt gjennomm av Faris, han gjorde ingen feil alene med keeper og banket inn 1-3.

Flere scoringer ble det ikke, det til tross det ble dømt tre (!) straffespark etter dette. Alle ble reddet av keeper der Molde bommet på en straffe og Glimt på to.

Med det har Bodø/Glimt skaffet seg en liten luke i det vi går inn i en ny landslagspause og har nå tre poeng ned til Viking på andre, i tillegg bedre målforskjell.

Nordnorsk regnesentral har nå regnet seg fram til at sannsynligheten for nytt seriegull til Bodø/Glimt er på 88%. Sannsynligheten for at Glimt ender på top 3 nå er på hele 99.8%.

Neste kamp for de helgule er hjemme mot Sandefjord 21. oktober, den hører du direkte her på kanalen.

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

To scoringer på Salte i dag, klart det blir toppscore på børsen da. Begynner virkelig å finne storformen igjen nå Ulrik. Med scoringsformen stigende er det muligens ikke lenge til vi ser han på sitt aller beste igjen.

2: Nikita Haikin

Redder straffe i dag Haikin, da blir det poeng på børs. Ikke så mye han kunne gjøre med scoringen til Molde, men med strafferedning og ellers stabilt spill er det en godkjent kamp fra sisteskandsen.

1: Tobias Gulliksen

Ny scoring på Gulliksen som nok en gang kan vise seg å bokstavlig talt bli gull verdt for Glimt. Konstant trussel på kanten, blir spennende å se om han fortsetter som kant eller om han noen gang går tilbake til sin naturlige indreløperposisjon.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 16

Patrick Berg 15

Odin Bjørtuft 11

Ulrik Saltnes 11

Adam Sørensen 9

Brede Moe 7

Hugo Vetlesen 6

Nikita Haikin 6

Nino Zugelj 4

Tobias Gulliksen 4

Brice Wembangomo 3

Marius Lode 3

Fredrik Bjørkan 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2