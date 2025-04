VAR ranet Glimt for to poeng i toppkampen

Det så lenge lyst ut for de helgule som holdt på å styre mot tre strake, men VAR ville det annerledes.

Det hele startet etter bare 10. minutter med at Molde sin Haugan kvestet ned Ole Didrik Blomberg. Den nye Glimtvingen måtte ut på båre og er trolig ute en lengre periode. Dommer Saggi gir gult kort, og VAR som er en fare for spillerne tørr ikke overprøve dommerne og Molde får utrolig nok fortsette med 11 spillere.

Etter en halvtime så det riktig nok ut til at karmaen skulle gjøre opp for rødkortet da Glimt etter en corner sendte ballen via Haugen som burde vært utvist og inn til 0-1.

Enda mere Bodø/Glimt ble det like før pause etter et monsterangrep hvor arkitekt Håkon Evjen fant Fredrik Sjøvold innenfor 16-meteren. Den unge backen hamret til fra skrå vinkel og baket inn 0-2 til Glimt.

Et særdeles fortjent pauseresultat.

Der Bodø/Glimt totalt dominerte den første omgangen så var det mer Molde i omgang nummer to, og mer VAR-hjelp skulle de få.

Kvartet før slutt headet en Moldespiller ballen i brystet på Glimt-spiller Aleesami. Etter en VAR-sjekk peiket dommer Saggi på straffefeltet og Molde fikk en straffe som aldri burde vært straffe.

Det takket og bukket hjemmelaget for som reduserte til 1-2.

Etter dette var det bare Molde på banen. Glimt forsøkte heroisk å stå ut, men fem minutter før slutt glapp det for de helgule. Fredrik Sjøvold ble den uheldige som etter et forsøk på en klarering sendte ballen i eget nett og til 2-2.

Flere scoringer ble det ikke og dermed klarte Molde, med god VAR og dommerhjelp å stjele to poeng fra de regjerende mesterne fra Bodø.

Neste kamp for de helgule er cupkamp mot Junkeren på torsdag, deretter venter KFUM på Aspyra før det er avreise mot London og Europa League kvartfinale 1. mai.

Radio 3-børsen:

3: Håkon Evjen

Det er nok lettere for Molde å sette børs i dag, der er det ingen tvil om at Rohit Saggi skal ha tre poeng. For Glimt sin del er det en del jevnere. Men Håkon Evjen markerte seg positivt i dag. Fin assist på 2-0 og åpner mye rom i dag. Er en stor trussel på midtbanen hele kampen og skaper mange farligheter med sin lekenhet.

2: Fredrik Sjøvold

Blir jo på mange måter syndebukken i dag dessverre Sjøvold som scorer selvmålet. Men har en god kamp ellers utenom det. Scorer også et aldeles nydelig mål på 2-0, for en kraft han har i den foten sin, er bare å skyte oftere.

1: Patrick Berg

Får en vanskelig oppgave i dag, da han blir pakket godt inn av flere molde-spillere gjennom hele kampen. Løser det riktig nok bra og er viktig både fremover og bakover i dag. Slo corneren som endte i 1-0.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

11 Fredrik Bjørkan

11 Nikita Haikin

9 Ulrik Saltnes

7 Håkon Evjen

7 Patrick Berg

4 Jostein Gundersen

4 Sondre Brunstad Fet

3 Odin Bjørtuft

3 Jens Petter Hauge

2 Isak Määttä

2 Fredrik Sjøvold

1 Andreas Helmersen

1 Kasper Høgh

1 Brice Wembangomo